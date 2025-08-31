'Xả' lỗ phòng khách sạn Hà Nội trước lễ diễu binh A80

"Xả lỗ" kèm rủi ro

Không có ý định đi Hà Nội xem diễu binh vào dịp lễ 2.9, nhưng khi thấy trên mạng xã hội rao "xả lỗ" phòng khách sạn giá sốc, chị Đoàn Phương Nga, ở P.Hà Nam (Ninh Bình) đã nhanh chóng thay đổi quyết định.

Phòng khách sạn tại Hà Nội ngày 1 - 2.9 được rao bán "xả lỗ" trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nga bộc bạch: "Mấy ngày hôm nay, xem hợp luyện, tổng duyệt tôi thấy nhiều người ở các tỉnh xa họ còn về Hà Nội xem. Mình ở ngay gần Hà Nội, trong lòng cũng háo hức, thấy phòng khách sạn rao bán giá rẻ tôi rủ thêm các chị em đồng nghiệp đặt phòng khách sạn cuối tuần này lên đường".

Theo chị Nga, giá phòng chị đặt ban đầu được rao bán với giá gần 5 triệu, do chỉ còn 1 phòng cuối nên người bán giảm giá chỉ còn hơn 2 triệu đồng/phòng, rẻ hơn 1 nửa. "Mình mua sát lễ lại hay, vừa có phòng giá rẻ, lại gần khu vực diễu hành. Chần chờ tí nữa có người khác đặt, suýt mất phòng".

Trên các hội nhóm du lịch; đặt phòng khách sạn, homestay; thanh lý voucher… đến sát lễ tổng duyệt 30.8 vẫn còn nhiều người lên rao bán phòng "xả lỗ", "cắt lỗ", "nhanh còn, chậm hết"… trong các ngày 31.8 - 2.9, dù trước đó nhiều khách sạn thông báo "cháy" phòng từ cách đây nửa tháng.

Đơn cử như một khách sạn trên phố Hàng Bông gần phố đi bộ và điểm xem diễu binh được người bán rao "cắt lỗ" từ giá gốc 4,45 triệu đồng/phòng, còn 2,5 triệu đồng; phòng khách sạn 4 sao gần ga Hà Nội, được quảng cáo vị trí thuận lợi xem các khối quân đội, khối quân đội nước ngoài giá gốc 4,55 triệu đồng/phòng, giảm còn 3,25 triệu đồng/phòng; phòng khách sạn xịn sò, kèm ăn sáng, giá gốc 3,55 triệu đồng "xả lỗ" nghỉ lễ còn 2,25 triệu đồng/phòng.

Đánh trúng tâm lý muốn có phòng đẹp, giá rẻ thuận tiện xem diễu binh, nhiều du khách ngoại tỉnh đã bị lừa khi đặt phòng xem diễu binh. Một du khách giấu tên chia sẻ: "Tôi đặt phòng đôi tại khách sạn 22 land Cloud Hotel qua Facebook để đi xem diễu binh, giá 1,45 triệu đồng/phòng, kèm ăn sáng, đặt 2 đêm được giảm 20%. Nhưng khi chuyển tiền họ báo ghi sai nội dung. Để được hoàn lại tiền tôi làm theo hướng dẫn thì họ chuyển cho tôi mã quét QR, rất may tôi đã nhận ra và không bấm vào xác nhận".

"Mình có thấy chuyển đặt cọc phòng khách sạn vào số tài khoản công ty nghĩ là uy tín nhưng đây là công ty lừa đảo".

Vẫn chiêu bài chuyển tiền ghi sai nội dung, chị Hoàng Q., một nạn nhân của bọn lừa đảo đã may mắn không bị mất sạch tiền trong tài khoản nhờ ngân hàng kịp thời cảnh báo. Chị Q. cho hay: "Tôi có đặt phòng ngày 2.9 qua Facebook Cozy Fun homestay. Bên đó báo cơ sở bên phố Lê Hồng Phong vẫn còn phòng và do là ngày lễ phòng ở vị trí tốt nên home yêu cầu đặt cọc 1,53 triệu đồng nhưng chuyển cọc xong lại nói do chuyển sai nội dung nên yêu cầu chuyển thêm 1 lần nữa".

Khi yêu cầu bên homestay chuyển trả lại tiền cọc thì có một người tự xưng là kế toán hướng dẫn thao tác để tự động hoàn tiền. Chị Q. làm theo thao tác hướng dẫn rồi bị lừa thêm 5 triệu nữa. Cho đến khi ngân hàng gọi điện cảnh báo số tài khoản nằm trong diện" sổ đen" và cảnh báo thì chị Q. mới biết mình bị lừa.

Tỉnh táo trước khi giao dịch

Theo ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Đại Lục Việt Nam, tình trạng "xả" phòng, "xả" tour vào sát ngày nghỉ lễ lớn xuất hiện vài năm gần đây. Chiêu thức bán hàng này thường được các đơn vị, cá nhân bán qua kênh online áp dụng.

"Dịp lễ 2.9 năm nay được dự báo lượng khách du lịch đổ về Hà nội xem diễu binh, diễu hành tăng đột biến. Nhiều đại lý, cộng tác viên "ôm" quỹ phòng trước để bán với giá cao, khi chỉ còn ít phòng lẻ họ giảm giá đẩy hàng nhanh hơn. Song cũng có trường hợp dân "ôm" phòng nhiều, đẩy giá quá cao nên bị "kẹt", bán không được đành phải hạ giá, cắt lỗ. Thậm chí, nhiều nơi khẳng định giá rẻ nhưng thực tế không khác giá ngày thường là bao", ông Dương cho hay.

Một nạn nhân bị lừa đặt phòng xem diễu binh dịp 2.9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi giao dịch đặt phòng trực tuyến, ông Dương khuyến cáo, du khách cần chủ động xác nhận thông tin phòng khách sạn, giá cả dịch vụ, lịch trình, cơ sở vật chất tại các cơ sở lưu trú. Nếu ở xa có thể nhờ người thân ở Hà Nội xác nhận, tốt nhất chỉ nên giao dịch qua kênh chính thống hoặc qua bạn bè, người thân với những nơi có địa chỉ trụ sở, văn phòng và số điện thoại đầy đủ.

Trước nhiều khách du lịch bị lừa đặt phòng xem diễu binh, ngày 26.8, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các phường, xã về việc tuyên truyền, cảnh báo du khách về thủ đoạn lừa đảo đặt phòng dịp lễ A80.

Theo Sở Du lịch Hà Nội kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài cùng với những hoạt động, sự kiện quy mô lớn diễn ra tại thủ đô dự kiến sẽ thu hút số lượng rất lớn du khách đến Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng tiếp tục lợi dụng dịch vụ đặt phòng để lừa đảo.

"Những thủ đoạn phổ biến như: tạo trang web hoặc fanpage mạo danh các khách sạn, homestay; niêm yết giá siêu rẻ nhằm thu hút khách hàng; yêu cầu chuyển tiền cọc trước qua tài khoản cá nhân, ví điện tử, sau đó thông báo "lỗi" yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền để chiếm đoạt", đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết.

Để phòng tránh lừa đảo khi đặt phòng bằng hình thức online, Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ một số cách nhận biết. Cụ thể, khi thấy một khách sạn, homestay có nhiều trang web hoặc fanpage trùng tên, du khách cần kiểm tra các dấu hiệu bất thường như sau: mới tạo lập, đổi tên gần đây nhưng đăng tải quảng cáo rầm rộ, giảm giá sốc; vị trí quản trị viên ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam; dùng nhiều tài khoản ảo (mới tạo lập, hình ảnh đại diện trống) để bình luận, đánh giá tốt.

Khi đặt phòng, du khách cần yêu cầu khách sạn, homestay cung cấp số điện thoại, địa chỉ, giấy phép kinh doanh. Đối chiếu tài khoản doanh nghiệp, cá nhân nhận tiền trùng khớp với thông tin trên giấy phép kinh doanh. Trước khi chuyển tiền đặt phòng, người dân cần gọi điện trực tiếp đến khách sạn, homestay để kiểm tra. Tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của khách sạn, homestay.

Du khách cũng cần đặt phòng qua các doanh nghiệp lữ hành uy tín được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (tìm kiếm thông tin doanh nghiệp tại website https://quanlyluhanh.vn) hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín.