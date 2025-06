Xá lợi của những vị Phật trong nước ở đâu? Để xá lợi kể chuyện

Từ trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng là một nhân chứng khi bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân hồi năm 1963. Đức pháp chủ kể lại: "Nhìn từng bước ngài trên xe bước xuống, xuống giữa ngã tư ngồi xuống tự tay châm lửa vì lúc đó hộp quẹt ngài trong túi ướt xăng nên bật không cháy, ngài nhìn qua chư tăng, hòa thượng Đức Nghiệp ném hộp quẹt cho ngài, ngài mỉm cười và bật hộp quẹt lên. Mọi người nhìn thấy ngài ngồi trong lửa nhưng thanh thản đến khi lửa tàn".

Câu chuyện Phật pháp và xá lợi của hòa thượng Thích Quảng Đức đã khiến nhiều người dân cảm động. Thời gian xá lợi trái tim của hòa thượng được đặt ở Việt Nam Quốc Tự mới đây, lượng người tới chiêm bái có ngày ước tính lên tới 60.000. Xá lợi sau đó cũng được an trí tại ngôi chùa này.

Cũng trong đại lễ Vesak lần này, xá lợi Phật từ Ấn Độ thu hút số lượng người chiêm bái khổng lồ suốt thời gian được tôn trí tại các điểm: chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam), chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) và cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh).

Xá lợi trái tim của hòa thượng Thích Quảng Đức ẢNH: ĐĂNG HUY

Bảo vật quốc gia tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ẢNH: BẢO TÀNG QUẢNG NINH

Như vậy, có thể thấy lòng yêu mến Phật pháp, lòng yêu nước, sự gắn kết giữa đạo và đời của người dân là rất lớn. Chính vì thế, có một câu hỏi đặt ra là vì sao những xá lợi được tìm thấy ngay trên mảnh đất VN, chẳng hạn xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông hay xá lợi Phật tìm thấy ở tháp Nhạn (Nghệ An) lại chưa có được sức hút lớn như các cuộc chiêm bái xá lợi vừa qua, trong khi những xá lợi trong nước này đều có câu chuyện văn hóa lịch sử rất hấp dẫn của riêng mình?

TS Nguyễn Văn Anh (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết hiện tại để chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người dân và phật tử có thể đến Bảo tàng Nghệ An là nơi hiện lưu giữ và bảo quản xá lợi Phật phát hiện tại tháp Nhạn (Nam Đàn). Người dân cũng có thể đến Ngọa Vân để chiêm bái xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông; hoặc về chùa Phổ Minh, nơi xá lợi của Phật hoàng được an trí tại tầng 11 tòa tháp thời Trần. Đặc biệt, tại Ngọa Vân, bảo vật quốc gia Phật hoàng cũng được an trí tại tháp Huệ Quang.

Trả giá trị cho xá lợi trong nước

Về việc liệu có nên đẩy mạnh tuyên truyền về các giá trị của xá lợi trong nước hay không, TS Nguyễn Văn Anh cho rằng: "Nói là đẩy thì cũng không đúng lắm, hãy trả giá trị về cho nó thôi. Người ta chưa biết về giá trị của xá lợi trong nước thì nói cho người ta biết. Còn tin hay không thì ở mức độ nào là quyền của mỗi người".

Xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông cho thấy câu chuyện về sự phát triển Phật giáo Trúc Lâm - tổ chức mà theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, là "tổ chức giáo hội đầu tiên trong lịch sử Phật giáo nước nhà". Bản thân Phật giáo Trúc Lâm cũng là một biểu tượng giá trị tinh thần Việt.

Trong khi đó, xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni ở Bảo tàng Nghệ An lại cho thấy câu chuyện lịch sử Phật giáo, theo đó nhà Tùy đã phân phát xá lợi Phật để khẳng định vị thế ra sao. Chuyện xá lợi Tháp Nhạn còn có thể đặt trong tương quan với câu chuyện bảo vật quốc gia văn bia xá lợi ở Bắc Ninh. Tấm văn bia xá lợi này, theo TS Phạm Lê Huy (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) là "văn bia hiện còn lưu giữ được có niên đại cổ nhất VN".

Về việc hãy kể những câu chuyện xá lợi trong nước để giá trị của xá lợi, giá trị Phật giáo được lan tỏa, TS Phạm Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cho rằng cần chú trọng thực hiện việc lan tỏa đó. Theo TS Tuấn: "Thứ nhất, chính quyền phải tạo điều kiện để giới thiệu, quảng bá, làm triển lãm hay tọa đàm về xá lợi cùng lịch sử, văn hóa tùy theo mức độ. Về khoa học là vậy. Từ đó, có thảo luận để tạo ảnh hưởng với xã hội để công chúng hiểu hơn về cả xá lợi lẫn lịch sử Phật giáo VN. Thứ hai, phía Giáo hội cũng nên chủ động hơn, cùng chính quyền hoặc tự tổ chức những buổi nói chuyện, thảo luận, chiêm bái để giới thiệu các giá trị văn hóa tiêu biểu. Đây không phải là mê tín dị đoan mà là giới thiệu về văn hóa. Giới thiệu xá lợi Phật hoàng cũng là để giới thiệu về một tư tưởng Phật giáo tồn tại qua nhiều năm".

TS Phạm Văn Tuấn cũng cho rằng bên cạnh việc nói chuyện xung quanh các hộp xá lợi, hoàn toàn có thể có thêm những buổi nói chuyện về nhục thân Bồ tát. "Có thể nói chuyện về nhục thân bồ tát, hay nhục thân của thiền sư Như Trí (người tiếp nối tinh thần dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, sau đó nhập thất kiết già và để lại nhục thân - PV) là thế nào".

Theo TS Tuấn, có thể có những hiện vật hay nhục thân các vị thiền sư không mang đi được, song có thể thay bằng chiếu video hoặc những ảnh lớn. "Những câu chuyện trong kinh sách nói về xá lợi ở VN thế nào đều có thể được kể. Đó cũng là điều khi nhìn sang các nước Đông Á nói riêng và các nước khác nói chung họ đang làm tích cực. Ở VN, nếu làm cũng không khó", TS Tuấn nói.