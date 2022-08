‘Xa ngoài kia nơi loài tôm hát’ chất chứa nỗi cô đơn và thiện-ác

Nam tính độc hại, bạo lực gia đình và sự xa lánh những người nghèo khổ, kém may mắn... là thông điệp tác phẩm Xa ngoài kia nơi loài tôm hát (Where The Crawdads Sing) muốn chuyển tải.

Bộ phim là bản chuyển thể từ cuốn sách cùng tên best-seller của nữ văn sĩ Delia Owens phảng phất bề nổi vẻ đẹp thiên nhiên nước Mỹ nhưng ẩn sâu bên dưới là sự phản kháng xã hội. Cuốn tiểu thuyết đầu tay ra mắt vào năm 2018, bán được hơn 12 triệu bản, gây tiếng vang trong lòng độc giả toàn cầu.

Daisy Edgar-Jones vào vai Kya - “cô gái đầm lầy” sống đơn độc, xa lánh xã hội, bị nghi ngờ giết người vì cộng đồng xem cô không hơn gì một kẻ ẩn dật nghèo khổ đầy quái đản, lập dị.

Tác phẩm của nữ đạo diễn Olivia Newman pha trộn giữa câu chuyện tình, vụ thảm sát và phiên tòa xét xử xoay quanh tâm điểm là nhân vật Kya – cô gái lớn lên giữa vùng đầm lầy Bắc Carolina nước Mỹ những năm 1950-1960 trong gia đình có người cha nghiện ngập, luôn dùng bạo lực với vợ con khiến cả nhà phải ly tán.

Daisy Edgar-Jones thể hiện tâm trạng dễ bị tổn thương và chất thép đầy tinh tế cho nhân vật

Khi Chase Andrews (Harris Dickinson) đẹp trai, nổi tiếng được phát hiện đã chết, Kya bị đưa ra xét xử vì anh từng là người yêu của cô kèm theo một số bằng chứng khá mơ hồ. Luật sư địa phương tốt bụng Tom Milton (David Strathairn) đứng ra đại diện cho cô trong phiên tòa xử vụ án mạng.

Phiên tòa đó được kết hợp với một loạt cảnh hồi tưởng về thời niên thiếu của Kya, hiện 25 tuổi, từng sống với người cha bạo hành (Garret Dillahunt) trong cảnh nghèo khó, không được giáo dục và phải học cách tự bảo vệ mình. Người bạn thời niên thiếu Tate Walker (Taylor John Smith) đem lòng yêu Kya nhưng cuộc tình sớm bị chia cắt do hoàn cảnh, dẫn đến việc Kya xiêu lòng trước sự tán tỉnh của gã thanh niên Chase giàu có, đầy kiêu ngạo.





Nhà quay phim Polly Morgan đã ghi lại vẻ đẹp của vùng đầm lầy như thiên đường trần gian, nơi Kya có thể trốn thoát khỏi thế giới đầy kỳ thị. Nhưng ác thay đó là một thiên đường luôn bị đe dọa bởi người cha đầy bạo lực và một xã hội mà nơi đó nhiều người muốn đưa Kya ra tòa, đối mặt với án tử nếu bị kết tội.

Nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones xuất sắc trong việc mang đến sự tổn thương và chất thép tinh tế cho Kya - “cô gái đầm lầy” đã quen bị xa lánh, bị khinh miệt nhưng không thứ gì có thể làm suy sụp tinh thần hay thui chột sự nghiệp đầy nghệ thuật của cô sau này.

Khi nhiều đoạn hồi tưởng gợi ý về những gì đã xảy ra với Kya, Xa ngoài kia nơi loài tôm hát lên án không khoan nhượng thói gia trưởng theo đúng nghĩa đen. Bộ phim có những điểm thuyết phục để nêu lên nạn tấn công tình dục và xã hội từ chối tin phụ nữ. Cái kết của Xa ngoài kia nơi loài tôm hát buộc khán giả phải đặt câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận “nạn nhân” và “những người sống sót”, giữa thiện-ác luôn đan xen trong đời mỗi người.

Xa ngoài kia nơi loài tôm hát có kinh phí sản xuất chỉ 24 triệu USD nhưng thu về hơn 106 triệu USD toàn cầu. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 1.9.