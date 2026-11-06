Xã 'rút kinh nghiệm' vụ điều động giáo viên đi cắt cỏ

Ngày 5.11, UBND xã Châu Tiến, Nghệ An đã có báo cáo giải trình sau vụ việc huy động giáo viên Trường THCS Châu Tiến tham gia phát dọn cỏ, chỉnh trang vườn hoa mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Theo báo cáo, năm 2021, Trường THCS Tiến Thắng (nay là Trường THCS Châu Tiến) đăng ký thực hiện công trình trồng và chăm sóc vườn hoa rộng khoảng 150 m² tại khu di tích Hang Bua. Từ đó đến nay, nhà trường duy trì việc chăm sóc, cắt tỉa và bảo vệ vườn hoa.

Để chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, thể thao và chợ phiên Mường Chiêng Ngam diễn ra từ ngày 6 - 8.11, UBND xã Châu Tiến ban hành văn bản phân công các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan.

Trong đó, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến được giao đôn đốc việc vệ sinh, chăm sóc vườn hoa tại khu di tích Hang Bua và đền Chiêng Ngam.

Giáo viên Trường THCS Châu Tiên phát dọn cỏ tại hang Bua ẢNH: GV

Chiều 30.10, lãnh đạo nhà trường cùng một số giáo viên tham gia phát dọn cỏ, cắt tỉa vườn hoa trong khoảng 40 - 50 phút. Do trời mưa, công việc phải tạm dừng.

Đến chiều 2.11, sau tiết học thứ ba, nhà trường tiếp tục huy động 31 giáo viên tham gia chăm sóc vườn hoa. Công việc kéo dài khoảng 25 - 30 phút.

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, UBND xã Châu Tiến đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và các bộ phận liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

UBND xã thừa nhận, dù việc phân công xuất phát từ mục đích tích cực và không ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy, nhưng cách thức huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thực sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, việc phân công chưa làm rõ nguyên tắc tự nguyện đối với giáo viên khi tham gia các hoạt động ngoài ngành, dẫn đến tâm lý chưa đồng thuận trong một bộ phận giáo viên và gây dư luận không tốt.

UBND xã Châu Tiến khẳng định nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo tinh thần Quyết định số 2758 ngày 18.9.2026 của Bộ GD-ĐT về tăng cường kỷ cương trong hoạt động giáo dục.

Địa phương cam kết không phân công, huy động hoặc điều động giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

Đối với các hoạt động cộng đồng, giáo viên chỉ tham gia trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

UBND xã cũng thống nhất với Trường THCS Châu Tiến bàn giao công trình vườn hoa tại khu di tích Hang Bua cho chính quyền địa phương để bố trí đơn vị khác quản lý, chăm sóc.

Ngoài ra, UBND xã yêu cầu các phòng chuyên môn rà soát chặt chẽ việc phân công nhiệm vụ khi tổ chức các hoạt động, sự kiện; xác định đúng chức năng, trách nhiệm của từng đơn vị, không để tái diễn tình trạng tương tự.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, nhiều giáo viên Trường THCS Châu Tiến bày tỏ sự không đồng tình khi bị phân công phát dọn cỏ, chỉnh trang vườn hoa. Theo các giáo viên, thời gian qua, việc địa phương điều động giáo viên thực hiện một số công việc ngoài ngành có dấu hiệu bị lạm dụng, gây tâm lý bức xúc cho giáo viên.