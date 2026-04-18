Xả súng chết người tại Kyiv, nghi phạm đang cố thủ trong siêu thị

Vụ xả súng xảy ra trên đường phố tại quận Holosiivskyi thuộc Kyiv ngày 18.4 và tay súng sau đó chạy vào trong siêu thị. Thị trưởng Vitali Klitschko cho hay tay súng đã nổ súng làm 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, có cả trẻ em và nhân viên bảo vệ, theo Reuters.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng ở Kyiv ngày 18.4 ẢNH: REUTERS

Đứa bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong khi đội cứu thương điều trị cho nhiều người lớn bị thương tại hiện trường.

Ông Klitschko nói rằng lực lượng chức năng đã mở chiến dịch đặc biệt nhằm bắt giữ tay súng đang cố thủ bên trong siêu thị và nhiều tiếng súng được nghe thấy vang lên từ trong tòa nhà.

Cảnh sát quốc gia Kyiv thông báo lực lượng đặc nhiệm KORD đã xông vào siêu thị Velmart sau khi đàm phán với đối tượng không thành công.

Cảnh sát đứng cạnh thi thể sau vụ xả súng ngày 18.4 tại Kyiv ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko không lâu sau đó thông báo cảnh sát đã trừ khử nghi phạm trong quá trình bắt giữ đối tượng này. Động cơ của tay súng chưa được làm rõ trong khi khu vực đã được lực lượng an ninh phong tỏa.

"Tay súng đã bị tiêu diệt trong quá trình bắt giữ hắn ta tại Kyiv", ông Klymenko nói, bổ sung rằng tay súng đã bắt giữ một số người làm con tin và bắn về phía cảnh sát để chống trả.

"Số nạn nhân đang được xác định. Có người thiệt mạng và bị thương", vị bộ trưởng cho biết.

Mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, có 4 con tin được giải cứu.