Xả súng tại quán bar ở Mỹ, 3 người chết và 14 người bị thương

Trong cuộc họp báo vào sáng sớm 1.3 (giờ Mỹ), Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho hay cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo về một vụ "xả súng do nam giới gây ra" tại Buford's, một quán bar nổi tiếng trong khu giải trí của thành phố, theo AP.

Cảnh sát canh gác hiện trường sau vụ xả súng tại một quán bar ở thủ phủ Austin của bang Texas (Mỹ) vào hôm 1.3 Ảnh: AP

Bà Davis nói may mắn khi có rất nhiều cảnh sát hiện diện tại khu giải trí của Austin vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, cho phép cảnh sát phản ứng nhanh chóng khi các quán bar đang đóng cửa. "Các cảnh sát ngay lập tức hành động và đối mặt với đối tượng cầm súng. Ba cảnh sát của chúng tôi đã bắn trả, tiêu diệt nghi phạm", bà Davis phát biểu, theo CBS.

Hiện chưa có thông tin ban đầu về danh tính hoặc động cơ của kẻ xả súng, theo Đài CBS. Cảnh sát trưởng Davis cho hay lực lượng thực thi pháp luật liên bang đang hỗ trợ cuộc điều tra.

Trưởng đội cấp cứu Robert Luckritz cho hay 3 người được tìm thấy đã chết tại hiện trường và 14 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Trong số những người bị thương có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 1 giờ 39 sáng và trong vòng 57 giây, những nhân viên y tế và cảnh sát ứng phó đầu tiên đã có mặt tại hiện trường và tích cực điều trị cho các bệnh nhân", ông Luckritz nói.

Thị trưởng Austin Kirk Watson cho hay ông rất đau lòng trước sự mất mát của các nạn nhân và ca ngợi sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng phản ứng nhanh. "Họ chắc chắn đã cứu sống nhiều người", ông Watson nói.