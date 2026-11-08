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    Xả súng gây rúng động tại Ba Lan, nhiều người thương vong

    Khánh An
    Khánh An

    Ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ một thanh niên với tư tưởng cực đoan xả súng tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Ba Lan, trước khi cơ quan chức năng phát hiện thêm 3 thi thể ở nhà nghi phạm.

    Xả súng gây rúng động tại Ba Lan, nhiều người thương vong- Ảnh 1.

    Một nạn nhân được hỗ trợ trước một cửa hàng tại khu vực xảy ra vụ xả súng

    ẢNH: REUTERS

    Hãng AFP ngày 8.11 đưa tin ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi một nghi phạm 24 tuổi xả súng tại khu trung tâm lịch sử nổi tiếng ở Krakow, thành phố lớn thứ hai của Ba Lan, vụ xả súng đẫm máu nhất tại quốc gia này trong nhiều thập niên.

    Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, thi thể của 3 người khác, gồm hai phụ nữ và một người đàn ông, sau đó đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm. Ông nói thêm rằng "có nhiều dấu hiệu cho thấy họ là các thành viên trong gia đình" của nghi phạm.

    Ông Tusk cũng thông báo Ba Lan sẽ tổ chức hai ngày quốc tang sau vụ xả súng mà ông gọi là một hành động "khủng bố".

    Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết tay súng dường như "bị mê hoặc bởi các hệ tư tưởng cực hữu".

    Theo Tổng tư lệnh cảnh sát Ba Lan Marek Boron, có một công dân Anh nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết có 5 người nước ngoài nằm trong số những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

    Xả súng gây rúng động tại Ba Lan, nhiều người thương vong- Ảnh 2.

    Các nhân viên pháp y tại hiện trường vụ việc

    ẢNH: REUTERS

    Cảnh sát cho biết nghi phạm là một công dân Ba Lan sinh năm 2002 đã lái xe ô tô lao vào quảng trường Chợ Chính (Main Market) ở Krakow hôm 7.11 rồi bắt đầu nổ súng vào những người xung quanh.

    Hai sĩ quan cảnh sát đã bị thương khi cố gắng ngăn chặn đối tượng này. Sau đó, họ đã nổ súng vào nghi phạm. Đối tượng này đã bị bắt giữ và được đưa đến bệnh viện.

    Khu vực trên là một trong những điểm du lịch mang tính biểu tượng của Ba Lan, vốn thu hút đông đảo người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài.

    Bộ trưởng Kierwinski cho biết nghi phạm có những quan điểm vô cùng cực đoan. Một số vũ khí đã được tìm thấy trong chiếc xe mà đối tượng này điều khiển. Ông nói thêm rằng "mọi dấu hiệu đều cho thấy người này bị thu hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu" và có "quan điểm cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc".

    Phát ngôn viên Andrzej Fijołek của cảnh sát Ba Lan cho biết kẻ tấn công đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động tương tự loại AR-15 của Mỹ. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố quốc tịch của tất cả các nạn nhân trong vụ tấn công.

    Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết trên nền tảng X rằng ông đang chờ đợi "một lời giải thích đầy đủ" về các tình tiết xung quanh vụ việc, đồng thời nói thêm rằng sự an toàn của người dân Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối.

    Nhiều nước như Đức, Anh, Ukraine đã lên tiếng chia buồn về vụ việc. Bà Kaja Kallas, quan chức đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), mô tả vụ nổ súng này là "một bi kịch sẽ gây tác động vượt xa khỏi biên giới Ba Lan".

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