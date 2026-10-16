Xả súng tại một trường tiểu học ở Mỹ, có tin nghi phạm mới 16 tuổi

Trong một tuyên bố, đơn vị cảnh sát Bend xác nhận có nhiều nạn nhân trong vụ xả súng tại trường tiểu học Silver Rail, và ít nhất 2 người đã được đưa đến bệnh viện, theo AFP. "Hiện chưa rõ tình trạng của họ ra sao. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em", tuyên bố của cảnh sát nêu rõ.

Cảnh sát canh gác bên ngoài trường tiểu học Silver Rail tại thành phố Bend thuộc bang Oregon (Mỹ) sau vụ xả súng ngày 15.10

Ảnh: AP

CNN và CBS News dẫn một số nguồn tin cho hay có 4 người, gồm 3 trẻ em và 1 người lớn, đã thiệt mạng. Còn AP dẫn lời hai quan chức cho hay có 5 người thiệt mạng, nhưng không rõ trong đó có nghi phạm hay không. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận thông tin về số người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Sheila Miller của Đơn vị Cảnh sát Bend cho hay họ đã nhận được tin báo về một tình huống khẩn cấp vào lúc 13 giờ ngày 15.10 (giờ địa phương) và có mặt tại hiện trường khoảng hai phút sau đó.

"Chỉ vài giây sau, chúng tôi nhận được thông báo qua bộ đàm rằng nghi phạm đã bị hạ gục", bà Miller nói, Bà còn nói rằng hiện chưa rõ ai là người đã bắn nghi phạm, có khả năng đó là một người có mặt tại hiện trường. CNN dẫn một số nguồn tin cho hay nghi phạm là nam, mới 16 tuổi.

Trên mạng xã hội, học khu Bend-La Pine thông báo rằng trường tiểu học Silver Rail đang bị phong tỏa. Trong một thông báo cập nhật sau đó, học khu cho biết lực lượng thực thi pháp luật đang hộ tống học sinh trên các xe buýt đến một địa điểm khác, nơi các gia đình có thể đón con em mình.

Tại Mỹ, tình trạng bạo lực súng đạn thường xuyên xảy ra, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mỗi năm. Đây là quốc gia có tỷ lệ tử vong liên quan đến súng đạn cao nhất trong số các nước phát triển.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 360 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, theo dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive. Tổ chức này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng trong đó 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.