Ngày 23.11, UBND tỉnh Cà Mau có báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó có nội dung liên quan đến phản ánh về mùi hôi từ trại nuôi heo ở xã Khánh An.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV T.C.T (xã Khánh An) và phát hiện công ty có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 10 lần trở lên.

Từ kết quả kiểm tra, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau ban hành quyết định xử phạt công ty trên 360 triệu đồng; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong thời hạn 30 ngày theo quy định.

Trước khi bị kiểm tra, cử tri xã Khánh An phản ánh trại nuôi heo trên địa bàn thường xuyên phát sinh mùi hôi, nhất là khi trời nắng nóng hoặc sau khi vệ sinh chuồng trại. Theo cử tri, tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và môi trường sống của người dân xung quanh.

Cử tri đề nghị tỉnh Cà Mau tăng cường kiểm tra, yêu cầu chủ trang trại đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, nước thải và mùi hôi, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm ô nhiễm theo quy định. Nếu phát hiện vi phạm, đề nghị xử lý nghiêm và buộc khắc phục dứt điểm. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng ô nhiễm tái diễn sau kiểm tra.

Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Khánh An tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

UBND tỉnh Cà Mau cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra đột xuất, giám sát thường xuyên kết quả khắc phục vi phạm; đồng thời yêu cầu các cơ sở chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, xử lý chất thải, nước thải và kiểm soát mùi hôi để ngăn ô nhiễm kéo dài hoặc tái diễn.