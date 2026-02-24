Xa Thi Mạn giúp TVB chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài hơn 7 năm?

Trong làng giải trí Hồng Kông, không nhiều nghệ sĩ có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để "gánh" cả một đài truyền hình. Xa Thi Mạn được xem là một trong những cái tên hiếm hoi làm được điều đó. Gần đây, nhiều nguồn tin cho biết nhờ sức hút từ các bộ phim cô đảm nhận vai chính, đặc biệt là những tác phẩm tạo hiệu ứng bùng nổ, TVB đã có dấu hiệu chuyển từ thua lỗ sang có lãi sau hơn 7 năm rưỡi liên tiếp kinh doanh ảm đạm.

Xa Thi Mạn được xem là nhân tố quan trọng giúp TVB đảo chiều tình hình kinh doanh sau nhiều năm thua lỗ Ảnh: FB Xa Thi Mạn

Khả năng thu hút quảng cáo và tài trợ mạnh mẽ của nữ diễn viên khiến cô được truyền thông gọi là "ngôi sao bảo chứng thương mại" của showbiz Hồng Kông.

Sự nghiệp tiếp tục thăng hoa mạnh mẽ

Trên màn ảnh, Xa Thi Mạn tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi trở lại với vai Man trong Nữ hoàng tin tức 2 - bộ phim được đầu tư lớn cho lễ kỷ niệm của đài TVB. Hình tượng nữ cường nhân nơi công sở được cô thể hiện sắc sảo, quyết đoán và đầy nội lực. Vai diễn này cũng giúp cô lập nên cột mốc hiếm có khi 4 lần giành danh hiệu Thị hậu.

Kỷ lục 4 lần đăng quang ở hạng mục nữ chính xuất sắc đã củng cố vị thế hàng đầu của Xa Thi Mạn trong giới truyền hình Hồng Kông. Từ một người đẹp trẻ trung ngày nào đến hình tượng đầy khí chất hiện tại, cô đã dành hơn 20 năm để trui rèn và hoàn thiện diễn xuất.

Trước thành công đó, ban lãnh đạo TVB được cho là nhanh chóng lên kế hoạch tiếp tục khai thác sức hút của nữ diễn viên. Theo tiết lộ, nhà đài dự kiến ra mắt bộ phim mới do cô đóng chính mang tên Nữ thần công lý vào nửa đầu năm nay, với kỳ vọng tiếp tục tạo cú hích về thành tích và tỷ suất người xem.

Trong tác phẩm này, Xa Thi Mạn sẽ khoác lên mình bộ áo choàng thẩm phán, thử sức với vai trò một vị quan tòa. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, cô không giấu được sự hào hứng, đặc biệt khi mỗi câu chuyện trong phim đều có sự tham gia của các diễn viên trẻ tuổi. Cô cho biết rất tò mò về màn thể hiện của những gương mặt mới này.

Thành công của các dự án do Xa Thi Mạn đóng chính mang lại sức hút lớn về rating và quảng cáo cho nhà đài Ảnh: FB Xa Thi Mạn

Khi được hỏi vai phát thanh viên tin tức và vai thẩm phán, vai nào khó hơn, nữ diễn viên cho rằng hai dạng nhân vật khó có thể so sánh trực tiếp. Theo cô, mỗi vai đều thú vị và đầy thách thức theo cách riêng. Phát thanh viên đòi hỏi khả năng ứng biến linh hoạt trước ống kính, trong khi thẩm phán cần sự lý trí tuyệt đối cùng khả năng nắm bắt chính xác các điều khoản pháp luật. Dù ở dạng vai nào, khán giả vẫn tin tưởng cô có thể đảm đương trọn vẹn.

Muốn thử sức với vai trò đạo diễn

Sau một năm bận rộn, Xa Thi Mạn cho biết kế hoạch trước mắt của cô là dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Việc liên tục quay phim và quảng bá dự án khiến cô nhiều thời điểm rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ. Theo nữ diễn viên, chỉ khi thật sự thư giãn, cô mới có thể bước vào thử thách mới với trạng thái tốt nhất.

Đáng chú ý, ngoài việc tiếp tục đóng phim, Xa Thi Mạn còn bày tỏ sự quan tâm ngày càng lớn đến công việc hậu trường. Cô tiết lộ bản thân đã âm thầm tìm hiểu về kỹ thuật quay phim và cách vận dụng góc máy, đồng thời không loại trừ khả năng tự đạo diễn và đóng chính trong tương lai. Đây được xem là bước chuyển mình táo bạo nếu cô chính thức thử sức ở vai trò mới.

Từ sự nghiệp rực rỡ đến đời sống cá nhân sạch scandal, Xa Thi Mạn được xem là hình mẫu phụ nữ độc lập và thành công Ảnh: FB Xa Thi Mạn

Dù có sức ảnh hưởng lớn trong giới truyền hình, Xa Thi Mạn ngoài đời lại khá giản dị. Trước thềm Tết Nguyên đán, cô dành thời gian đưa người mẹ lớn tuổi sang Thái Lan nghỉ dưỡng. Chuyến đi có sự tham gia của 9 thành viên trong gia đình, chủ yếu để tận hưởng thời gian sum họp và thưởng thức ẩm thực.

Trong chuyến du lịch, cô được người hâm mộ bắt gặp tại một khu ẩm thực bình dân thay vì các nhà hàng sang trọng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen vì sự gần gũi, không phô trương. Xa Thi Mạn cho biết mẹ cô thích trái cây tươi, nên cả gia đình đã ghé siêu thị trước khi sang khu ẩm thực bên cạnh dùng bữa.

Từ hình ảnh "ngôi sao bảo chứng thương mại" góp phần giúp TVB cải thiện tình hình tài chính, đến nghệ sĩ khao khát thử sức với vai trò đạo diễn và người con hiếu thảo bên gia đình, Xa Thi Mạn cho thấy một diện mạo toàn diện của người phụ nữ hiện đại. Thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn giữ được sự giản dị và chân thành trong đời sống cá nhân, đó có lẽ là hình mẫu mà nhiều người ngưỡng mộ.