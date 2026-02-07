Nhiều nghệ sĩ hàng đầu của TVB hiện không có phim để đóng

Đặc biệt trong năm 2025, số lượng phim mới do TVB khởi quay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước những băn khoăn từ dư luận, ban lãnh đạo nhà đài từng lý giải rằng việc giảm số lượng sản xuất nhằm tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm.

Tuy nhiên, khi không có dự án mới được triển khai, hệ quả tất yếu là nhiều nghệ sĩ trực thuộc TVB rơi vào tình trạng không có phim để tham gia, mức độ xuất hiện trước công chúng cũng vì thế mà giảm dần.

Sản xuất sụt giảm khiến nghệ sĩ 'khát phim'

Nhìn lại toàn bộ năm 2025, không ít nghệ sĩ của TVB hoàn toàn không có phim mới, trong đó có cả những gương mặt thuộc hàng sao hạng A, khiến giới quan sát không khỏi bất ngờ.

Trong 2 năm qua, TVB đã giảm mạnh số lượng sản xuất phim truyền hình Ảnh: Weibo TVB

Trong năm 2025, các dự án được TVB khởi động chủ yếu là phim hợp tác với thị trường Trung Quốc đại lục hoặc những dự án có quy mô lớn. Ở mảng phim thuần Hồng Kông, chỉ duy nhất bộ phim tình huống Gia đình vui vẻ tiếp tục được ghi hình, trong khi các phim chính kịch nội địa gần như biến mất.

Theo thống kê chưa đầy đủ, những nghệ sĩ tuyến đầu của TVB không tham gia bất kỳ dự án phim nào trong suốt năm 2025 gồm có Hồ Định Hân, Huỳnh Thúy Như, Tiêu Chính Nam, Viên Vỹ Hào, Cung Gia Hân, Thái Tư Bối, Ngô Nhược Hy, Phùng Doanh Doanh và Hà Y Đình.

Trường hợp của Cung Gia Hân đặc biệt gây chú ý. Sau khi nỗ lực nhiều năm và cuối cùng giành được danh hiệu Thị hậu 2024, nữ diễn viên lại không có bất kỳ bộ phim nào được khởi quay trong suốt năm tiếp theo, điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Với những ai am hiểu "văn hóa phe phái" nội bộ của TVB, việc này phần nào có thể lý giải. Cung Gia Hân được xem là thuộc nhóm do "cây đại thụ" Tăng Lệ Trân hậu thuẫn, vốn chủ yếu tham gia các dự án phim nội địa. Khi TVB không sản xuất phim chính kịch thuần địa phương trong năm qua, việc cô không có dự án mới cũng được xem là điều dễ hiểu. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Cung Gia Hân từng tiết lộ cô dự kiến sẽ gia nhập đoàn phim mới vào khoảng tháng 4.2026.

Ngoài Cung Gia Hân, nhiều nghệ sĩ khác hiện được xem là không thuộc phe phái nào. Trước đây, họ từng là những gương mặt được ưu ái dưới thời hai cựu lãnh đạo Đỗ Chi Khắc và Dư Vịnh San. Sau khi hai nhân vật này rời TVB, các nghệ sĩ từng được nâng đỡ cũng dần rơi vào tình trạng bị "đóng băng".

Cung Gia Hân dù là Thị hậu nhưng suốt cả năm sau khi giành giải vẫn không có phim mới Ảnh: Weibo TVB

Trong số đó, chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là Huỳnh Thúy Như và Viên Vỹ Hào. Có thời điểm, cả hai liên tục nhận được kịch bản mới, nguồn tài nguyên phim ảnh dồi dào. Tuy nhiên, sau khi ban lãnh đạo thay đổi, Huỳnh Thúy Như từng có quãng thời gian kéo dài tới 3 năm không tham gia dự án phim mới. Viên Vỹ Hào cũng từ vị trí nam chính dần tụt xuống các vai phụ, mức độ ảnh hưởng suy giảm rõ rệt. Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh thẳng thắn thừa nhận việc không có phim để đóng có liên quan trực tiếp đến sự thay đổi ở tầng lớp quản lý.

Chính sự sụt giảm cả về mặt số lượng lẫn chất lượng đã khiến nhiều nghệ sĩ tuyến đầu của TVB không có dự án mới và buộc phải rời đài Ảnh: Weibo TVB

Việc nhiều nghệ sĩ không có dự án mới cũng kéo theo hàng loạt tin đồn rời nhà đài. Trường hợp của Thái Tư Bối là một ví dụ. Sau khi hoàn thành bộ phim Phi thường nhật chí, nữ diễn viên gần như vắng bóng hoàn toàn. Ngay cả phần 2 của bộ phim được khởi quay vào cuối năm 2025, cô cũng không xuất hiện. Cùng với thông tin hợp đồng sắp hết hạn, dư luận cho rằng Thái Tư Bối có thể đang chờ ngày rời TVB.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Thị hậu Hồ Định Hân và ba Thị đế lần lượt tuyên bố chia tay TVB sau khi kết thúc hợp đồng, gồm Quách Tấn An, Mã Đức Chung và Vương Hạo Tín. Dù chỉ ký các hợp đồng linh hoạt, mỗi năm chỉ cần tham gia một dự án phim hoặc chương trình là hoàn thành nghĩa vụ, cả ba đều không lựa chọn gia hạn, khiến TVB chịu tổn thất không nhỏ về mặt nhân sự.

Không ít cư dân mạng nhận xét rằng TVB hiện nay mang lại cảm giác sa sút rõ rệt, thậm chí khiến họ liên tưởng đến giai đoạn suy tàn tương tự của đài ATV trước đây. Gần đây, ông Tăng Chí Vỹ cũng chính thức thông báo rời vị trí tổng giám đốc, trong khi người kế nhiệm vẫn chưa được công bố. Trước thực trạng này, tương lai của TVB đang trở thành dấu hỏi lớn đối với công chúng.