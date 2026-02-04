'Văn hóa nịnh nọt' tại TVB là lý do khiến Tuyên Huyên rời đi

Lý do rời đi được Tuyên Huyên gói gọn trong câu nói "cách vận hành khiến tôi không thoải mái", nhưng phía sau đó là sự xung đột dai dẳng với những "luật ngầm" mà nữ diễn viên không muốn thỏa hiệp.

Nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép sự thỏa hiệp

Sohu đưa tin ngày 3.2, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tuyên Huyên thừa nhận có thời điểm cô nhận ra mình phải "đánh bóng giày", tức là nịnh nọt và lấy lòng những người mà bản thân không muốn lấy lòng. "Tôi tự hỏi mình có làm được không. Câu trả lời là không", nữ diễn viên nói. Chính sự tỉnh táo ấy đã dẫn đến quyết định rời TVB, một lựa chọn dứt khoát nhưng cũng đầy day dứt sau nhiều năm cống hiến.

Tuyên Huyên thẳng thắn chia sẻ về lý do rời TVB trong một buổi phỏng vấn gần đây Ảnh: Sohu

Khái niệm "văn hóa đánh bóng giày", cách nói trong tiếng Quảng Đông để chỉ thói quen nịnh bợ, được Tuyên Huyên nhắc đến nhiều lần khi nói về môi trường làm việc tại TVB. Theo cô, đây là một quy tắc sinh tồn ngầm mà không phải ai cũng sẵn sàng tuân theo. Trong quan niệm nghề nghiệp của Tuyên Huyên, ranh giới giữa công việc và đời tư cần được tách bạch rõ ràng. Cô cho rằng bản thân không quan tâm đến tính cách cá nhân của đồng nghiệp, chỉ cần người đó phù hợp với công việc thì sẵn sàng hợp tác. Chính triết lý đề cao năng lực và tinh thần chuyên nghiệp này khiến cô khó hòa nhập với bầu không khí phải khéo léo xây dựng quan hệ và làm vừa lòng cấp trên.

Nữ diễn viên thừa nhận không thể chấp nhận "văn hóa nịnh nọt" tại nơi làm việc, cũng như việc phải đánh đổi nguyên tắc cá nhân để tồn tại Ảnh: Instagram jessicahsuan_official

Sự cứng rắn về nguyên tắc nghề nghiệp của Tuyên Huyên đã bộc lộ từ rất sớm. Khi tham gia chương trình K-100 những năm đầu sự nghiệp, cô từng công khai chất vấn việc nhà đài ưu ái một ca sĩ ngôi sao đến muộn nhiều giờ, trong khi lại nghiêm khắc trách mắng các diễn viên đi làm đúng giờ. Nhiều năm sau nhìn lại, Tuyên Huyên vẫn khẳng định đó là vấn đề về tác phong và đạo đức nghề nghiệp. Cô cũng thừa nhận may mắn khi lãnh đạo lúc bấy giờ là Trần Chí Vân không vì sự thẳng thắn đó mà "đóng băng" sự nghiệp của cô.

Bước ngoặt thực sự đến vào khoảng năm 2011, khi TVB trải qua biến động lớn về nhân sự. Những đồng nghiệp từng gắn bó như người nhà lần lượt rời đi, đội ngũ mới khó hòa hợp, chi phí tăng vọt, mâu thuẫn trong công việc ngày càng nhiều. Môi trường từng mang lại cho Tuyên Huyên cảm giác thân thuộc và niềm vui dần trở nên xa lạ, nặng nề. Nữ diễn viên thừa nhận cô đặt yếu tố vui vẻ lên hàng đầu trong lựa chọn nghề nghiệp và luôn làm việc theo cảm nhận của bản thân. Khi không còn cảm thấy hạnh phúc, cô chọn cách rời đi.

Dù TVB là "bệ phóng" giúp Tuyên Huyên nổi tiếng, nhưng những bất cập trong cách vận hành đã khiến nữ diễn viên không ngần ngại "dứt áo ra đi" Ảnh: Instagram jessicahsuan_official

Quyết định chấm dứt mối quan hệ kéo dài gần 20 năm với TVB phản ánh rõ tính cách không chịu uốn mình của Tuyên Huyên. Trước đó, cô từng từ chối một cuộc hôn nhân hào môn vì không chấp nhận việc phải đánh mất bản thân. Trong môi trường giải trí đầy danh lợi như TVB, cô một lần nữa chọn nói không với sự thỏa hiệp.

Từ những vai diễn kinh điển trong Hồ sơ trinh sát IV hay Cỗ máy thời gian, Tuyên Huyên để lại dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh, đồng thời mang theo niềm tự trọng nghề nghiệp mà cô luôn gìn giữ.

Khi khán giả ngày càng hoài niệm về thời kỳ vàng son của TVB với sự chuyên nghiệp và thuần khiết, sự rời đi của Tuyên Huyên dường như trở thành một dấu lặng mang tính biểu tượng. Đó không chỉ là câu chuyện của một diễn viên, mà còn là lời nhắc về những giá trị từng được coi trọng, rồi dần bị thay thế trong guồng quay của một hệ thống lớn.