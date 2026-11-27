Tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án

Ngày 26.11, lãnh đạo UBND xã Tân Thành (Lâm Đồng) cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa các dự án du lịch ven biển trở lại hoạt động. Động thái này được kỳ vọng tạo chuyển biến cho khu vực sau nhiều năm phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo số liệu UBND xã Tân Thành cung cấp cho PV Thanh Niên, địa phương hiện có 77 dự án du lịch. Trong đó, 23 dự án đã hoạt động, 17 dự án đang xây dựng, 20 dự án chưa triển khai, 16 dự án đã bị thu hồi và 1 dự án đang thực hiện thủ tục đấu giá là Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Nhiều dự án du lịch quy mô lớn ven biển Tân Thành đã tái khởi động, tiếp tục xây dựng các công trình nghỉ dưỡng sát biển ẢNH: QUẾ HÀ

Riêng trong tháng 11, có 3 dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động; 3 dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý để tái khởi động xây dựng. Ngoài ra, 14 dự án từng vướng quy hoạch chung đã được tháo gỡ để tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư.

Trong số các dự án đã hoàn thành, khu du lịch cộng đồng rộng 4,39 ha được tháo gỡ vướng mắc về đất đai và đưa vào khai thác. Green Resort rộng 4,42 ha cũng được gia hạn tiến độ sử dụng đất và đã đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, Khu du lịch Hòn Lan rộng 14,7 ha, từng vướng quy hoạch phân khu, đã được cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch cũ và đang đưa vào khai thác thử nghiệm.

Ở nhóm tái khởi động, Golden Lotus Grand, Khu du lịch Đồi Phong Lan và Khu du lịch Cẩm Thái đang tiếp tục triển khai. Các dự án này đã đưa khu vực phía biển vào khai thác, đồng thời tiếp tục xây dựng công trình ở khu vực phía đồi.

Một dự án du lịch ven biển Tân Thành đang được tái khởi động, với điểm nhấn là 2 khối khách sạn lớn có kiến trúc hình quả dứa ẢNH: QUẾ HÀ

Ngày 30.6.2026, UBND xã Tân Thành ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chung xã, tạo cơ sở tháo gỡ vướng mắc cho 14 dự án từng bị đình trệ do quy hoạch.

Trong nhóm này có những dự án quy mô lớn như Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay (90,35 ha), Khu du lịch nghỉ dưỡng Amiana Phan Thiết và khu Honey Beach (12,21 ha).

Đáng chú ý, quần thể du lịch nghỉ dưỡng, dân cư cao cấp và thể thao biển có diện tích 227,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.980 tỉ đồng, hiện được hướng dẫn rà soát, lập lại hồ sơ điều chỉnh dự án.

Một dự án du lịch đã đi vào hoạt động, góp phần khai thác tiềm năng du lịch ven biển Tân Thuận - Kê Gà, Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

"Đất vàng" ven biển vẫn có những dự án lớn bỏ hoang nhiều năm

Dù nhiều dự án đang được tháo gỡ, thực tế dọc tuyến đường ven biển ĐT 719, đoạn Tân Thành - Kê Gà, vẫn còn không ít công trình xây dựng dở dang hoặc gần hoàn thành nhưng nhiều năm không được đưa vào sử dụng.

Ngày 26.11, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều khu đất rộng nằm sát biển với những công trình resort, biệt thự và khách sạn trong tình trạng bỏ hoang. Một số công trình xuống cấp, phủ bụi, không có dấu hiệu hoạt động. Trong đó có 2 khối khách sạn của Khu du lịch Biển Đá Vàng, nằm ngay sát đảo Kê Gà và resort Blue World.

Nhiều căn biệt thự biển tại một dự án ở xã Tân Thành xây dựng dở dang rồi bỏ hoang suốt nhiều năm qua ẢNH: QUẾ HÀ

Tân Thành sở hữu dải bờ biển dài khoảng 45 km, nối từ phường Tiến Thành đến xã Tân Hải, trước đây thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Khu vực này có ngọn hải đăng Kê Gà hơn 100 năm tuổi, cảnh quan biển còn khá hoang sơ, gần núi Tà Cú, suối khoáng nóng Bưng Thị. Cùng với lợi thế về đất đai, khí hậu và giao thông, nơi đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch biển.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, tốc độ phát triển du lịch và kinh tế biển tại khu vực vẫn khá chậm. Một trong những nguyên nhân là câu chuyện quy hoạch cảng nước sâu Kê Gà trước đây.

Dự án xây khách sạn Biển Đá Vàng dở dang nhiều năm chưa hoàn thiện ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án cảng nước sâu Kê Gà do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư từng được xúc tiến tại khu vực Tân Thuận - Kê Gà và vùng ven biển huyện Hàm Thuận Nam. Trong quá trình này, tỉnh Bình Thuận (cũ) từng yêu cầu dừng nhiều dự án du lịch ven biển, kể cả những dự án đã khởi công, đang xây dựng.

Sau khi có thông báo không triển khai dự án cảng nước sâu Kê Gà, nhiều dự án du lịch vẫn không thể tiếp tục. Không ít công trình nằm bất động từ đó đến nay. Blue World là một trong những dự án bị đình trệ trong giai đoạn quy hoạch cảng nước sâu Kê Gà.

Dự án Blue World ở sát biển Kê Gà bỏ hoang nhiều năm ẢNH: QUẾ HÀ

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam (cũ), vướng mắc quy hoạch không phải nguyên nhân duy nhất khiến các dự án đình trệ. Năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế, cùng tình trạng dự án được chuyển nhượng qua nhiều chủ đầu tư, cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Theo UBND xã Tân Thành, riêng trong năm nay, địa phương đã chấm dứt hoạt động 4 dự án gồm Khu du lịch Sài Gòn - Hòn Lan, Ocean View Resort, Khu du lịch Thái Anh và Khu du lịch The Pavillons.

Công trình lâu đài bằng đá với kiến trúc độc đáo ở ven biển Tân Thành bị bỏ dở hơn 15 năm qua, chưa một lần đưa vào sử dụng ẢNH: QUẾ HÀ

Không chỉ cần thêm dự án mới

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 26.11, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết du lịch là một trong những thế mạnh của địa phương, góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người dân. Đến cuối tháng 11.2026, xã đón khoảng 81.000 lượt khách, trong đó có 3.500 khách quốc tế.

Theo ông Thanh, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương đang phối hợp các sở, ngành và tổ công tác của tỉnh tháo gỡ từng dự án vướng mắc, nhất là những trường hợp liên quan đến quy hoạch, đất đai. Đối với các dự án không thể tháo gỡ, địa phương sẽ tham mưu chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi.

"Nếu khôi phục được các dự án chậm tiến độ và đưa vào khai thác thì nhất định tăng trưởng về kinh tế - xã hội của xã sẽ đạt 2 con số và khởi sắc trong thời gian tới", ông Thanh nói.

Vùng biển Kê Gà (xã Tân Thành, Lâm Đồng) sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế biển và tạo sinh kế cho người dân địa phương ẢNH: QUẾ HÀ

Một cán bộ xã chia sẻ, sau nhiều năm dự án đình trệ, điều quan trọng không phải là có thêm nhiều dự án mới, mà là làm sao để những dự án đã được chấp thuận thực sự đi vào hoạt động, tạo sản phẩm du lịch, việc làm và thu nhập cho người dân vùng biển Tân Thành.