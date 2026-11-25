Ở khu vực ven biển phía nam Phan Thiết, dọc tuyến đường ĐT.719, đoạn giáp vùng biển Kê Gà - Thuận Quý (xã Tân Thành), nhiều khu resort, biệt thự bị bỏ hoang nhiều năm. Trong số đó có Sài Gòn - Suối Nhum resort, nơi từng là điểm nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Nằm ngay ngã ba Thuận Quý - ĐT.719, khu nghỉ dưỡng này được đầu tư xây dựng bài bản, quy mô lớn, ở sát biển. Theo thông tin quảng bá du lịch, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Suối Nhum; resort đưa vào hoạt động từ năm 2007, có quy mô 150 phòng và bungalow, cùng các tiện ích như hồ bơi, sân tennis, nhà hàng biển.

Mặt tiền Sài Gòn - Suối Nhum resort tiếp giáp đường ven biển ĐT.719, tuyến đường nối Phan Thiết với vùng biển Kê Gà, thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng; trước đây thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận ẢNH: QUẾ HÀ

Toàn khu có diện tích khoảng 4,7 ha, trong đó diện tích xây dựng công trình khoảng 2,5 ha. Các công trình chủ yếu được thiết kế bằng gỗ, lợp ngói đỏ, hướng ra biển và tựa lưng vào đồi. Hàng trăm cây dừa, phi lao tạo nên không gian xanh đặc trưng của khu nghỉ dưỡng ven biển.

Thế nhưng, khu resort từng được đánh giá, xếp loại 4 sao này hiện rơi vào cảnh hoang phế. Cỏ dại mọc um tùm, các công trình không còn bóng dáng du khách. Nhiều người từng nghỉ dưỡng tại đây không khỏi tiếc nuối khi đi qua khu vực này trên tuyến ĐT.719, từ Phan Thiết đến Kê Gà.

Đáng chú ý, Sài Gòn - Suối Nhum resort nằm ngay ngã ba Thuận Quý, khu vực có cảnh quan biển đẹp và tiềm năng phát triển du lịch. Xung quanh khu vực này, nhiều nhà đầu tư đã triển khai các công trình, dự án.

Người đàn ông duy nhất có mặt tại khu nghỉ dưỡng cho biết ông được thuê trông coi tài sản ở đây hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, ông không biết chủ resort là ai, cũng không rõ nguyên nhân khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang.

Theo nhiều người dân địa phương, Sài Gòn - Suối Nhum resort được đầu tư bài bản, có giá trị ước tính hàng trăm tỉ đồng nhưng bị bỏ hoang trên khu đất ven biển đầy tiềm năng là sự lãng phí lớn về tài nguyên và nguồn lực.

Trả lời PV Thanh Niên sáng 25.11, bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết Sài Gòn - Suối Nhum resort trước đây được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương và cấp phép. Khu nghỉ dưỡng đã hoạt động nhiều năm, không thuộc diện dự án gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, resort đã ngừng hoạt động nhưng chính quyền địa phương không nhận được phản ánh nào từ chủ đầu tư về những khó khăn, vướng mắc. Hiện UBND xã Tân Thành đang tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời đôn đốc chủ đầu tư sớm đưa khu nghỉ dưỡng trở lại khai thác, kinh doanh, tránh lãng phí nguồn lực.

Ngày 24.11, PV Thanh Niên ghi nhận hình ảnh Sài Gòn - Suối Nhum resort sau nhiều năm không còn hoạt động.

Các công trình trong resort được thiết kế chủ yếu bằng gỗ, mái lợp ngói đỏ ẢNH: QUẾ HÀ

Resort từng đạt tiêu chuẩn 4 sao nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực xã hội ẢNH: QUẾ HÀ

Các công trình trong khu resort đều có mái lợp ngói đỏ, mang kiến trúc đặc trưng của khu nghỉ dưỡng ven biển ẢNH: QUẾ HÀ

Hàng trăm cây dừa trong khuôn viên resort đứng trước nguy cơ thiếu nước do khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang nhiều năm ẢNH: QUẾ HÀ

Vùng biển Thuận Quý trước khu resort vẫn giữ nét hoang sơ, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch ẢNH: QUẾ HÀ