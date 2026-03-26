Xác định đối thủ cực mạnh của Trần Quyết Chiến: Tranh giải thưởng tiền tỉ

Giải billiards carom 3 băng World Masters 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31.3 đến ngày 5.4 tại Bogota - Bồ Đào Nha. Đây là sân chơi hấp dẫn bậc nhất thế giới dành riêng cho 20 hạt giống hàng đầu từ bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB) và 4 suất đặc cách từ ban tổ chức (3 suất của chủ nhà và 1 suất của UMB). Giải đấu quỹ tiền thưởng khổng lồ, tổng cộng 266.000 USD, trong đó nhà vô địch sẽ bỏ túi 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Giải đấu có 4 cơ thủ Việt Nam góp mặt là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Trần Quyết Chiến đụng độ tay cơ kỳ cựu người Bỉ

Sự chú ý của người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam đổ dồn vào bảng C, nơi Trần Quyết Chiến phải đối đầu với những đối thủ đáng gờm. Lần này, cơ thủ số 1 Việt Nam chạm trán Eddy Merckx – tay cơ người Bỉ vốn nổi tiếng với lối chơi lì lợm và khả năng dứt điểm lạnh lùng, hiện sở hữu 14 chức vô địch World Cup billiards. Đáng chú ý, bảng C còn chứng kiến cuộc chiến nội bộ Việt Nam giữa Quyết Chiến và Trần Thanh Lực. Sự góp mặt của Peter Ceulemans (Bỉ), Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) cùng cơ thủ chủ nhà Huberney Catano khiến bảng đấu này trở nên vô cùng khó lường, đòi hỏi các đại diện Việt Nam phải duy trì sự tập trung tuyệt đối để giành suất vào vòng trong.

Theo điều lệ, 24 tay cơ được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 6 người thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Ở giai đoạn vòng bảng, các trận đấu sẽ chạm mốc 40 điểm đồng lượt cơ. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Đây là thể thức đòi hỏi sự ổn định cao bởi chỉ một sai lầm nhỏ trước các đối thủ ngang tầm có thể dẫn đến việc đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với Trần Quyết Chiến, việc đối đầu với dàn hảo thủ thế giới ngay từ vòng ngoài vừa là áp lực, vừa là cơ hội để anh khẳng định bản lĩnh của một nhà vô địch trong cuộc săn tìm giải thưởng tiền tỉ tại Nam Mỹ.

Bên cạnh bảng đấu của Quyết Chiến, các đại diện khác của Việt Nam cũng rơi vào những bảng đấu đầy thách thức. Bao Phương Vinh tại bảng B sẽ phải chạm trán tượng đài Dick Jaspers, Glenn Hofman (đều của Hà Lan), Sameh Sidhom (Ai Cập), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) và Alexander Munoz (Colombia). Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng D có Marco Zanetti (Ý), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Kim Haeng-jik (Hàn Quốc), Jeremy Bury (Pháp), Roland Forthomme (Bỉ).

