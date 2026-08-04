Xác định người ném đá vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Công an xã Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) vừa làm rõ danh tính người có hành vi ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến một ô tô đang lưu thông bị vỡ kính chắn gió. Người này tên là N.V.H (32 tuổi, trú xã Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).



Ô tô bị ném đá vỡ kính khi đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ẢNH: CAHP

Trước đó, khoảng trưa 30.7, anh H.V.D (trú Hà Nội) điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Khi đến Km89, đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), chiếc xe bất ngờ bị một hòn đá từ trên cầu vượt rơi trúng.

Theo camera hành trình, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô đang chạy ở làn tốc độ cao với vận tốc khoảng 90 - 120 km/giờ. Hòn đá có kích thước bằng nắm tay xuyên thủng kính chắn gió phía trước ghế lái, khiến tài xế giật mình, phải giảm tốc độ và điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Cửa kính ô tô bị ném vỡ ẢNH: CAHP

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kiến Thụy khẩn trương xác minh, truy tìm người ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Qua điều tra, lực lượng công an đã triệu tập anh N.V.H đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh N.V.H thừa nhận đã nhặt một viên đá ở ven đường, sau đó dắt xe đạp lên cầu vượt rồi ném xuống tuyến cao tốc. Viên đá trúng chiếc ô tô của anh H.V.D đang lưu thông bên dưới.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh N.V.H âm tính với chất ma túy, chưa có tiền án, tiền sự. Theo thông tin từ người thân và hàng xóm, người này có biểu hiện trầm cảm từ đầu năm 2020.

Công an xã Kiến Thụy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.