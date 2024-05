Xác định nguyên nhân vụ cháy quán cơm làm 1 người chết, 1 người bị thương

Ngày 29.5, Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin chính thức về vụ cháy tại quán cơm của chị Bùi Thị H. (30 tuổi, trú tại thôn Thái Mông, xã Quang Thành, TX.Kinh Môn) khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong, một cháu nhỏ bị thương nặng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9 giờ 56 ngày 28.5. Ngay sau nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an TX.Kinh Môn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công ty Điện lực TX.Kinh Môn, đội PCCC chuyên ngành Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua nắm tình hình tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, ki ốt xảy ra cháy có diện tích khoảng 150 m2, 1 tầng, kết cấu tường gạch, mái tôn, sử dụng để kinh doanh ăn uống; diện tích đám cháy khoảng trên 30 m2.

Hiện trường vụ cháy quán cơm của chị H. khiến cháu V. tử vong CÔNG AN CUNG CẤP

Chất cháy chủ yếu là khí gas và các vật dụng phục vụ sinh hoạt, kinh doanh; 2 cửa cuốn của ki ốt trong trạng thái mở. Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại ki ốt gây ra cháy.

Khi xảy ra cháy trong ki ốt có 5 người gồm: chị H. (chủ quán), chị Bùi Thị L. (em gái chị H.), bà Ngô Thị Q. (52 tuổi, người làm thuê), cháu Đ.T.H.V (15 tuổi) và cháu Đ.D.A (11 tuổi) cả 2 đều là con gái chị H.

Chị H., chị L. và bà Q. đã thoát ra ngoài an toàn; 2 cháu gái (Đ.T.H.V và Đ.D.A) sau khi lực lượng chữa cháy phát hiện, đưa ra ngoài đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu.

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, vụ cháy làm cháu Đ.T.H.V tử vong tại bệnh viện; cháu Đ.D.A bị thương nặng, đang cấp cứu. Vật dụng, đồ dùng trong ki ốt bị hư hỏng, chưa xác định giá trị thiệt hại.

Vụ việc đang được Công an TX.Kinh Môn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.