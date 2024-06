Xác minh clip thiếu nữ bị 'vong nhập' ở chùa Ba Vàng

Ngày 19.6, thông tin từ UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng địa phương vừa làm rõ vụ clip về thiếu nữ bị 'vong nhập' trong quá trình tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, được lan truyền trên mạng xã hội.



Chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) ĐỨC HIẾU

Theo UBND TP.Uông Bí, những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng có xuất hiện đoạn clip cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập" khi Trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật.

Sau đó là những lời nhà chùa giải thích về sự việc rằng do nghiệp từ kiếp trước… Video này được nhiều người chia sẻ và bình luận. Đặc biệt, nhiều bình luận không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa.

Nhận được thông tin vụ việc, ngày 18.6, đoàn liên ngành của TP.Uông Bí đã làm việc với Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh liên quan đến đoạn clip trên.

Tại cuộc làm việc, Trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè (khoá 1) năm 2024; đồng thời, nhà chùa cũng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội.

Chính quyền TP.Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng phản hồi lại các trang mạng xã hội đăng tải clip cũ gây ảnh hưởng đến nhà chùa.

Giám sát chặt khóa tu mùa hè

Liên quan đến việc hàng nghìn học sinh tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng trong thời gian vừa qua, chính quyền TP.Uông Bí đã tổ chức kiểm tra, đồng thời giám sát chặt hoạt động này của nhà chùa.

Cũng theo UBND TP.Uông Bí, ngày 30.3, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Thông bạch số 95/TB-HĐTS về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử 2024.

Văn bản này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được gửi tới các ban, viện T.Ư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố nêu rõ mục đích việc tổ chức các khóa tu mùa hè, trại hè, hội trại, khóa tu gieo duyên, trại huấn luyện, bồi dưỡng các bậc của gia đình Phật tử… Chủ đề của khóa tu mùa hè năm nay là "Về nguồn", "Tri ân và Báo ân", "Thắp sáng niềm tin", "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn".

Ngoài ra, thời gian của mỗi khóa tu kéo dài không quá 7 ngày, được tổ chức trong thời gian nghỉ hè của học sinh, sinh viên theo quy định của nhà trường tại mỗi địa phương.

Từ nội dung Thông bạch số 95/TB-HĐTS, ngày 23.5, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã có văn bản về kế hoạch tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng năm 2024 gửi xin ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Uông Bí và các cơ quan chức năng. Nội dung, kế hoạch khóa tu được xây dựng theo đúng thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau khi nhận được kế hoạch của chùa Ba Vàng, TP.Uông Bí đã thành lập đoàn kiểm tra và chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước; kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt đông người, an toàn về sinh hoạt ăn nghỉ, tắm giặt, vệ sinh, bảo đảm sức khỏe cho khóa sinh; bảo đảm an toàn về cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự… tại chùa.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu chùa Ba Vàng chỉ thực hiện khóa tu mùa hè khi bảo đảm các quy định của nhà nước và quy định tại Thông bạch số 95 của Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau 2 lần kiểm tra và có ý kiến, đến ngày 12.6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 63/CV-BTS chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức 3 khóa tu với các chủ đề, nội dung, thời gian dự kiến, địa điểm, số lượng và độ tuổi khóa sinh tham dự như kế hoạch chùa Ba Vàng đã gửi.

Đáng chú ý, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị chùa Ba Vàng và ban tổ chức khóa tu thực hiện đúng kế hoạch tổ chức, nội dung diễn giảng và nội dung giao lưu phải phù hợp với giáo lý đạo phật và truyền thống văn hóa dân tộc; bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tính mạng, sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý truyền thông theo đúng quy định của pháp luật.