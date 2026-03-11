Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xác minh ô tô đi ‘giật lùi’ giữa đường, nghi gây khó cho xe phía sau

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/03/2026 10:01 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một ô tô dừng giữa đường, có dấu hiệu cản trở các phương tiện khác lưu thông.

Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang xác minh vụ việc liên quan đến một ô tô bị cho là chặn đường các phương tiện phía sau. "Sáng nay, chúng tôi đang cho mời chủ xe liên quan lên cơ quan làm việc, kết quả thế nào chúng tôi sẽ thông tin lại", một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị trao đổi với PV Thanh Niên sáng 11.3.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một ô tô màu đen BS 73A-364.xx bật đèn cảnh báo, di chuyển chậm, dừng lại bất thường, thậm chí đi giật lùi, gây cản trở giao thông.

Xác minh ô tô đi ‘giật lùi’ giữa đường, nghi gây khó cho xe phía sau- Ảnh 1.

Ô tô màu đen mang biển kiểm soát 73A-364.xx có nhiều pha di chuyển rất "lạ" trên đường

ẢNH: THANH LỘC

Theo dữ liệu từ camera hành trình của 1 chiếc xe ô tô khác (đi sau chiếc xe nêu trên), khoảng 13 giờ 40 phút ngày 10.3, khi xe ô tô có gắn camera đang lưu thông trên đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, Quảng Trị) thì gặp chiếc xe màu đen nói trên dừng giữa đường.

Đáng chú ý, khi một phương tiện đang đỗ bên đường di chuyển lên phía trước nhằm tạo khoảng trống cho xe phía sau đi qua, ô tô màu đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở khiến xe gắn camera hành trình không thể vượt.

Xác minh ô tô đi ‘giật lùi’ giữa đường, nghi gây khó cho xe phía sau- Ảnh 2.

Chiếc xe này còn đi giật lùi trên đường

ẢNH: THANH LỘC

Không lâu sau đó, chiếc xe này còn dừng song song với một xe buýt đang đỗ bên lề đường, buộc phương tiện phía sau phải dừng lại chờ. Chưa hết, chiếc xe BS 73A-364.xx sau khi tiến được một đoạn, rồi lại dừng lại, đi giật lùi.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô BS 73A-364.xx có dấu hiệu cố tình cản trở các phương tiện phía sau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chiếc xe có thể gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng giữa đường.



Tin liên quan

Hai người đi xe máy rượt đuổi, vây đánh tài xế ô tô giữa đường ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đang xác minh vụ hai người đàn ông đi xe máy rượt đuổi, đánh tài xế ô tô trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Ô tô bốc cháy khi đang nằm trên sàn xe cứu hộ ở TP.HCM

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn 5 ô tô, 3 xe máy, nhiều người bị thương

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô công an Quảng Trị Cản trở giao thông mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận