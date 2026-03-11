Xác minh ô tô đi ‘giật lùi’ giữa đường, nghi gây khó cho xe phía sau

Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang xác minh vụ việc liên quan đến một ô tô bị cho là chặn đường các phương tiện phía sau. "Sáng nay, chúng tôi đang cho mời chủ xe liên quan lên cơ quan làm việc, kết quả thế nào chúng tôi sẽ thông tin lại", một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị trao đổi với PV Thanh Niên sáng 11.3.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một ô tô màu đen BS 73A-364.xx bật đèn cảnh báo, di chuyển chậm, dừng lại bất thường, thậm chí đi giật lùi, gây cản trở giao thông.

Ô tô màu đen mang biển kiểm soát 73A-364.xx có nhiều pha di chuyển rất "lạ" trên đường ẢNH: THANH LỘC

Theo dữ liệu từ camera hành trình của 1 chiếc xe ô tô khác (đi sau chiếc xe nêu trên), khoảng 13 giờ 40 phút ngày 10.3, khi xe ô tô có gắn camera đang lưu thông trên đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, Quảng Trị) thì gặp chiếc xe màu đen nói trên dừng giữa đường.

Đáng chú ý, khi một phương tiện đang đỗ bên đường di chuyển lên phía trước nhằm tạo khoảng trống cho xe phía sau đi qua, ô tô màu đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở khiến xe gắn camera hành trình không thể vượt.

Chiếc xe này còn đi giật lùi trên đường ẢNH: THANH LỘC

Không lâu sau đó, chiếc xe này còn dừng song song với một xe buýt đang đỗ bên lề đường, buộc phương tiện phía sau phải dừng lại chờ. Chưa hết, chiếc xe BS 73A-364.xx sau khi tiến được một đoạn, rồi lại dừng lại, đi giật lùi.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô BS 73A-364.xx có dấu hiệu cố tình cản trở các phương tiện phía sau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chiếc xe có thể gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng giữa đường.





