Xác minh vụ hiệu trưởng trường mẫu giáo lấy trộm đồ ở cửa hàng bách hóa

Ngày 30.12, tin từ Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ một hiệu trưởng trường mẫu giáo nghi lấy trộm đồ tại cửa hàng bách hóa ở địa phương.

Hình ảnh được cho là nhân viên cửa hàng B.H.X bắt quả tang bà P.T.H.B lấy đồ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Vũng Liêm, đơn vị có nhận được hình ảnh bà P.T.H.B (40 tuổi), hiệu trưởng một trường mẫu giáo, và hình ảnh nhiều món đồ được cho là bà B. lấy trộm ở cửa hàng B.H.X trên địa bàn H.Vũng Liêm.

Hiện tại, công việc của trường giao cho một phó hiệu trưởng phụ trách. Ngày 25.12, bà B. đã có tường trình về sự việc kèm đơn thuốc được chẩn đoán là rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Theo tường trình của bà B., bà bị áp lực công việc, bệnh hoang tưởng, không kiềm chế được cảm xúc nên tối 19.12, khi đi mua đồ ở cửa hàng B.H.X, bà đã lấy trộm 1 hộp xí muội, 1 hộp hạt dẻ bỏ vào túi xách cá nhân và bị nhân viên cửa hàng phát hiện.

Tại bản tường trình, bà B. còn thừa nhận trước đó có lấy một số sản phẩm tại cửa hàng này. Bà đã phối hợp nhân viên cửa hàng xử lý và thanh toán số tiền hơn 1,5 triệu đồng (bao gồm hàng hóa đã mua).

Nhân viên cửa hàng B.H.X đã ghi thông tin của bà B. lên bìa giấy rồi chụp ảnh cùng bà kèm theo các sản phẩm được cho là bà đã lấy trộm. Sau đó, đoạn clip dài 2 phút 20 giây và các hình ảnh nói trên lan truyền trong các nhóm trên mạng xã hội.

Theo Công an H.Vũng Liêm, sau khi xảy ra sự việc, cửa hàng B.H.X không báo tin đến cơ quan công an để xử lý. Cơ quan công an nắm thông tin qua công tác nghiệp vụ.

Công an H.Vũng Liêm đang xác minh làm rõ vụ hiệu trưởng trường mẫu giáo nghi lấy trộm đồ tại cửa hàng B.H.X để xử lý; đồng thời xem xét trách nhiệm của nhân viên cửa hàng có hay không hành vi làm nhục người khác.