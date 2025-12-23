Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh vụ người đàn ông hành hung 3 bé trai giữa đường ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
23/12/2025 10:31 GMT+7

Công an P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đang xác minh vụ việc một người đàn ông chặn xe, hành hung 3 bé trai đi xe đạp điện giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Sáng 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Cẩm Thành, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông có hành vi hành hung 3 bé trai. Hiện Công an P.Cẩm Thành đang khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông đánh 3 cháu bé ở giữa đường

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21.12 trên đường Trần Quang Khải, P.Cẩm Thành. Thời điểm này, 3 bé trai chở nhau trên một xe đạp điện. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần khu vực cho thấy, khi các cháu di chuyển đến trước một quán cà phê thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau lao lên chặn đầu xe. Người này đội mũ bảo hiểm màu trắng, mặc trang phục màu tối.

- Ảnh 2.

Vết thương để lại trên chân các cháu bé khi bị người đàn ông chặn xe giữa đường hành hung

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi chặn xe, người đàn ông dùng một vật giống đoạn cây đánh liên tiếp vào các bé, đồng thời xô ngã xe đạp điện. Dù các bé hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, người này vẫn tiếp tục có hành vi tấn công các bé. 

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc cho thấy các cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, không có khả năng chống cự.

- Ảnh 3.

Một cháu bé được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội kèm theo hình ảnh những vết bầm trên cơ thể các cháu bé, vụ việc nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính người đàn ông liên quan vụ hành hung 3 cháu bé giữa đường.

Tin liên quan

TP.HCM: Chạy xe nẹt pô, một học sinh bị hành hung đến xuất huyết não

TP.HCM: Chạy xe nẹt pô, một học sinh bị hành hung đến xuất huyết não

Đang chở bạn gái trên đường, thấy 2 học sinh chạy xe máy nẹt pô, nam thanh niên đuổi theo dùng nón bảo hiểm hành hung khiến nạn nhân bị xuất huyết não.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung Đánh Người Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận