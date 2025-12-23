Xác minh vụ người đàn ông hành hung 3 bé trai giữa đường ở Quảng Ngãi

Sáng 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Cẩm Thành, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông có hành vi hành hung 3 bé trai. Hiện Công an P.Cẩm Thành đang khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh người đàn ông đánh 3 cháu bé ở giữa đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21.12 trên đường Trần Quang Khải, P.Cẩm Thành. Thời điểm này, 3 bé trai chở nhau trên một xe đạp điện. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần khu vực cho thấy, khi các cháu di chuyển đến trước một quán cà phê thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau lao lên chặn đầu xe. Người này đội mũ bảo hiểm màu trắng, mặc trang phục màu tối.

Vết thương để lại trên chân các cháu bé khi bị người đàn ông chặn xe giữa đường hành hung ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi chặn xe, người đàn ông dùng một vật giống đoạn cây đánh liên tiếp vào các bé, đồng thời xô ngã xe đạp điện. Dù các bé hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, người này vẫn tiếp tục có hành vi tấn công các bé.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc cho thấy các cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, không có khả năng chống cự.

Một cháu bé được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội kèm theo hình ảnh những vết bầm trên cơ thể các cháu bé, vụ việc nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính người đàn ông liên quan vụ hành hung 3 cháu bé giữa đường.