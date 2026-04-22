Xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn sẽ được trục vớt

Sáng 22.4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Quy Nhơn phối hợp với địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, đồng thời khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn.

Vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn xuất hiện khi thủy triều rút ẢNH: LƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vật thể này có thể là xác hoặc phần vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ, bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển. Hiện các lực lượng đang tập trung xác định chính xác vị trí, bảo vệ hiện trường và xây dựng phương án trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần vật thể lộ ra có hình dạng giống bánh xích xe tăng, bị gỉ sét nặng do nằm lâu trong môi trường nước biển. Một số ý kiến nhận định đây có thể là bộ phận của xe tăng M41 từng được quân đội Mỹ sử dụng.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết địa phương đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trường để tổng hợp, báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan chức năng sẽ khoanh vùng bảo vệ khu vực phát hiện vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn ẢNH: LƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ở phường Quy Nhơn) trong lúc chạy bộ dọc tuyến đường Xuân Diệu ở bãi biển Quy Nhơn đã phát hiện một vật thể dạng khối chữ nhật nhô lên khỏi mặt cát, nghi là xác xe tăng.

Theo anh Cường, vật thể này không còn tháp pháo, phần thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh do nước biển và phủ rêu xanh. Hình ảnh sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguồn gốc của xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn.



