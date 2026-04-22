Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn sẽ được trục vớt

Đức Nhật
22/04/2026 12:09 GMT+7

Xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra, khoanh vùng và lên phương án trục vớt nhằm đảm bảo an toàn khu vực.

Sáng 22.4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Quy Nhơn phối hợp với địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, đồng thời khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn.

Vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn xuất hiện khi thủy triều rút

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vật thể này có thể là xác hoặc phần vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ, bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển. Hiện các lực lượng đang tập trung xác định chính xác vị trí, bảo vệ hiện trường và xây dựng phương án trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần vật thể lộ ra có hình dạng giống bánh xích xe tăng, bị gỉ sét nặng do nằm lâu trong môi trường nước biển. Một số ý kiến nhận định đây có thể là bộ phận của xe tăng M41 từng được quân đội Mỹ sử dụng.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết địa phương đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trường để tổng hợp, báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan chức năng sẽ khoanh vùng bảo vệ khu vực phát hiện vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ở phường Quy Nhơn) trong lúc chạy bộ dọc tuyến đường Xuân Diệu ở bãi biển Quy Nhơn đã phát hiện một vật thể dạng khối chữ nhật nhô lên khỏi mặt cát, nghi là xác xe tăng.

Theo anh Cường, vật thể này không còn tháp pháo, phần thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh do nước biển và phủ rêu xanh. Hình ảnh sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, làm dấy lên nhiều suy đoán về nguồn gốc của xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận