Xăng E10 'dùng được, chưa ghi nhận sự cố'

Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương ngày 29.1, liên quan đến lộ trình bán xăng E10 từ ngày 1.6.

Xăng E10 sẽ được bán thay thế xăng A95 từ ngày 1.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT, Bộ Công thương đã ban hành từ ngày 7.11.2025, từ ngày 1.6 tới, xăng sinh học E10 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc, thay thế xăng A95 hiện nay. Theo đó, trên thị trường chỉ còn bán 2 loại xăng E5RON 92 và E10. Trong đó, xăng E5RON 92 vẫn được phép sử dụng đến hết ngày 31.12.2030, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy nhiên liệu xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Lý giải về quy định này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, xăng sinh học E5RON 92 vẫn được bán đến năm 2030 để phục vụ xe đời cũ. Để triển khai lộ trình bán xăng E10 từ ngày 1.6, Bộ Công thương đã giao các doanh nghiệp chuẩn bị.

Dự kiến trong tháng 3 - tháng 4, Bộ Công thương sẽ lập các đoàn đi kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp sản xuất, pha chế để đánh giá về công tác chuẩn bị, đảm bảo thực hiện lộ trình kinh doanh xăng E10 từ ngày 1.6.

Liên quan đến chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng khẳng định, Bộ Công thương đã tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn để lấy ý kiến từ các chuyên gia ngành xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất các phương tiện, hiệp hội. Các ý kiến đều khẳng định xăng E10 "dùng được", chưa có người tiêu dùng phản ánh chất lượng xăng sinh học.

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương), cho biết Petrolimex và PV Oil đang bán xăng E10 và chưa có ghi nhận sự cố hay vấn đề gì về chất lượng từ người tiêu dùng.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức chiều 16.1, tại Hà Nội, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lưu ý các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng xăng E10. Bởi xăng E10 có đặc tính dễ bốc hơi, khi mới pha trộn vẫn đảm bảo chất lượng E10 (tỷ lệ Ethanol 10%) nhưng sau đó có thể xuống thành E7, E8 (tỷ lệ Ethanol thấp hơn) khi đối chiếu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn thì sẽ thành hàng giả.

Cũng tại hội nghị, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nêu thực trạng là các doanh nghiệp rất lo lắng về vấn đề quy chuẩn kỹ thuật đối với xăng E10 và nếu quy kết đó là "hàng giả" thì bất công cho doanh nghiệp.

Ông Bảo cho rằng, xăng E10 có xuống thành E8 dù không đáp ứng quy chuẩn nhưng vẫn là sản phẩm có chất lượng tốt hơn xăng thông thường. Đại diện các doanh nghiệp, ông Bảo kiến nghị Bộ Công thương, Bộ Khoa học - Công nghệ và các cơ quan chức năng cần ban hành đồng bộ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có tính đến đặc thù của loại xăng sinh học.

Ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), cho biết đơn vị này đã tiếp nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp về việc xem xét các tiêu chuẩn quy chuẩn, nồng độ ô xy trong xăng E10.

Các ý kiến này đã được Bộ Công thương chuyển sang Bộ Khoa học - Công nghệ. Bộ Công thương sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học - Công nghệ để xem xét kiến nghị của doanh nghiệp, mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa xăng E10 ra thị trường.