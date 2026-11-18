"Cứ cho là lừa dối đi"

Trước bục khai báo tại phiên tòa của TAND TP.Hà Nội sáng 18.11, ông Lê Thanh Thản thừa nhận đã tự ý chuyển đổi công năng công trình CT6 Kiến Hưng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chủ tọa hỏi về hành vi đưa thông tin không đúng sự thật để quảng cáo, bán căn hộ, ông Thản nói "về lý thuyết thì là gian dối". Chủ tọa liền ngắt lời, yêu cầu bị cáo trả lời rõ, không lý thuyết mà thực tế có phải lừa dối không. Ông Thản đáp "Cứ cho là lừa dối đi".

Trước lời khai trên, chủ tọa đề nghị bị cáo trả lời nghiêm túc. Chủ tịch HĐQT Công ty Bemes khi này mới thừa nhận "đúng là lừa dối".

Ông Lê Thanh Thản (hàng đầu) cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, dự án CT6 Kiến Hưng được khởi công năm 2010, đến 2013 thì hoàn thành. Trong số này, cả tháp CT6C gồm 438 căn hộ được xây dựng ngoài quy hoạch.

Tòa hỏi ông Thản quá trình xây dựng có đoàn kiểm tra nào đến công trình hay không, ông Thản khẳng định không có ai, thậm chí có đoàn đến còn động viên doanh nghiệp "cứ làm đi", "tỉnh Hà Tây (cũ) còn sợ tôi chạy".

Chủ tọa cũng đặt vấn đề trong hồ sơ vụ án, nhóm cán bộ phường khai từng đến kiểm tra nhưng không được vào dự án. Bị cáo bác bỏ nội dung này, bởi không có việc cán bộ đến kiểm tra mà bị ngăn cản.

Ông Thản quay xuống 5 bị cáo là cựu cán bộ P.Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), nói: "Tôi còn không biết mấy đồng chí này ở đâu. Quận không kiểm tra, nói gì đến phường".

Khi được hỏi về việc cấp sổ đỏ cho các căn hộ, ông Thản nói không nắm được hết, chỉ biết một số căn hộ đã được cấp, một số chưa.

Hợp đồng mua bán thể hiện doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ. Chủ tọa cho rằng bị cáo phải nắm rõ việc thực hiện cam kết này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Công ty Bemes phân trần đã giao công việc cho cấp dưới nên không nắm được nguyên nhân cụ thể vì sao những khách hàng còn lại không được cấp sổ. Thời điểm xây dựng, chưa ai chỉ ra công trình sai quy hoạch, mãi về sau khi đưa bản vẽ quy hoạch ra mới biết sai phạm.

Ông Lê Thanh Thản đưa 2 phương án đổi nhà hoặc hoàn tiền cho cư dân CT6 Kiến Hưng

Ông Thản nói không biết nghị quyết của Hà Nội

Cũng tại phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa đề cập tới nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả tại 12 dự án, công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh.

Song, ông Lê Thanh Thản khai không nắm được nghị quyết này.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong khi đó, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã tham mưu chia các dự án thành 2 nhóm, gồm căn hộ được tồn tại và căn hộ buộc phải phá dỡ. Các nhóm được phân chia dựa trên khả năng dung nạp dân số, cơ sở hạ tầng khu vực xung quanh, cũng như tính chất, mức độ vi phạm của chủ đầu tư…

Việc ban hành nghị quyết sẽ mở ra hướng xử lý triệt để vi phạm, qua đó bảo đảm quyền lợi, sớm ổn định đời sống cho người mua nhà.

Theo vị đại diện, hiện trạng dự án CT6 Kiến Hưng đang xuống cấp rất nghiêm trọng, thiếu công tác bảo trì. Một số căn hộ trong dự án không được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, nghị quyết mang ý nghĩa lớn để xử lý các công trình vi phạm, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người dân; có những nội dung để xử lý mang tính răn đe đối với các chủ đầu tư để tạo cơ sở triển khai các dự án còn đang tồn đọng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đại diện UBND P.Kiến Hưng thì cho biết trên cơ sở thực tế khảo sát, đơn vị này đã đề xuất UBND TP.Hà Nội về việc di dời 135 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.