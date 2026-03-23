Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định giữa Việt Nam - Campuchia

Sáng 23.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và bà Men Sam An, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đồng chủ trì hội đàm và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2026 - 2031.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và bà Men Sam An, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam trao thỏa thuận hợp tác ẢNH: QUANG VINH

Một trong những nội dung cốt lõi trong thỏa thuận đó là vun đắp quan hệ cho thế hệ trẻ. Hai bên cam kết nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài".

Hàng năm, hai bên sẽ luân phiên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao để chia sẻ kinh nghiệm công tác mặt trận.

Đồng thời, định kỳ hai năm một lần, hai bên luân phiên tổ chức hoặc tham vấn song phương về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ mặt trận Trung ương và cấp tỉnh có chung đường biên giới của hai nước.

Hai bên khuyến khích và hướng dẫn mặt trận các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị; vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Cạnh đó, theo thỏa thuận hợp tác, Việt Nam và Campuchia sẵn sàng cử chuyên gia báo cáo chuyên đề hoặc đón các đoàn cán bộ sang nghiên cứu, học tập nghiệp vụ công tác mặt trận theo nhu cầu thực tế của mỗi bên.

Đáng chú ý trong thỏa thuận là việc phối hợp tổ chức hội nghị chủ tịch mặt trận 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia lần thứ 6 tại Việt Nam vào năm 2027.

Cũng theo thỏa thuận, hai tổ chức mặt trận sẽ đóng vai trò cầu nối, tiếp nhận nguyện vọng của nhân dân để đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước; đồng thời phối hợp giám sát việc thực hiện các hiệp ước, hiệp định mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước (24.6.1967 - 24.6.2027), hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ trương của hai Đảng, Nhà nước và của hai tổ chức mặt trận nói riêng.

Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký.