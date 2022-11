Chiều tối 14.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu QH là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, giáo viên nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Chủ tịch QH cho rằng cuộc gặp mặt này là hoạt động ý nghĩa, thấm đượm tình đoàn kết giữa các dân tộc, minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của QH, đại biểu QH trước cử tri cả nước trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





Thời gian tới, Chủ tịch QH đề nghị các vị đại biểu QH tiếp tục tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh biên giới quốc gia; đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Đồng thời, phát huy vai trò, uy tín vận động đồng bào tin tưởng, đồng thuận với Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…