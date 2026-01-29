Xây dựng đường biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Ngày 29.1, tại Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm ẢNH: K.HOAN

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.337 km, đi qua 9 tỉnh của Việt Nam. Đến nay, hai nước đã hoàn thành phân giới, cắm mốc tại 1.002 vị trí, xây dựng 905 cột mốc và hoàn tất hệ thống bản đồ biên giới tỷ lệ 1/50.000.

Việc hoàn thành phân giới, cắm mốc đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng biên giới hòa bình

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, ngay sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, là dịp để Mặt trận hai nước cụ thể hóa các nghị quyết đại hội và tinh thần tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng vào tháng 12.2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: K.HOAN

Việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định không chỉ có ý nghĩa về an ninh, quốc phòng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau hơn 3 năm thực hiện Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025, công tác phối hợp giữa hai bên đạt nhiều kết quả tích cực.

Thông cáo chung xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tiếp tục hướng tới mục tiêu thắt chặt mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào

ẢNH: K.HOAN

Nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã ký kết thông cáo chung, phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2026 - 2028.

Đại diện Mặt trận các tỉnh có đường biên giới giữa Việt Nam và Lào ký giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác cùng phát triển 2026 - 2028 ẢNH: K.HOAN

Trọng tâm của thông cáo chung là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước; nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới về đường lối, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường cảnh giác, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây mất ổn định khu vực biên giới.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tăng cường giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa các thôn, bản, xã và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.