Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2026), sáng 18.7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại Đại hội XIV của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta xác lập và nhấn mạnh: "Phát huy vai trò của cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống "người công an cách mệnh".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tập trung tham mưu, làm nòng cốt thực hiện xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã, phường không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn. Kiên định thực hiện mục tiêu kéo giảm 10% tội phạm về trật tự xã hội, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phát huy vai trò nòng cốt góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chuyển mạnh từ "quản lý xã hội" sang "quản trị và kiến tạo xã hội", lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm công cụ, người dân làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng, năng lực số, tư duy sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng và hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Cùng đó, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; tích cực phát huy vai trò cựu công an nhân dân nguyên là lãnh đạo, cán bộ cảnh sát nhân dân trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng.

Các nguyên lãnh đạo, cán bộ cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ tiếp tục thể hiện vai trò, là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.