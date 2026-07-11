Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Sáng 11.7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân.

Sáng 11.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: TUẤN MINH

Trải qua các thời kỳ cách mạng, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng An ninh nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng; đồng thời trực tiếp đấu tranh, làm thất bại các âm mưu hoạt động gián điệp, phá hoại, "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm, chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân ẢNH: TUẤN MINH

Ngày 12.7.1946 được chọn là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, gắn liền với chiến công khám phá vụ án Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng của các thế lực phản động.

Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dù ở lĩnh vực nào, lực lượng An ninh nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công hiển hách và phát huy truyền thống anh hùng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng, như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều tập thể được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu ẢNH: TUẤN MINH

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Bộ Công an đã phối hợp với UBND Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 9 - 12.7, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngoài các hoạt động chính, chuỗi sự kiện còn có hoạt động triển lãm, nghệ thuật… Trong đó, điểm nhấn nghệ thuật của chuỗi sự kiện là chương trình gala "Tổ quốc bình yên", diễn ra vào 20 giờ ngày 12.7, tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội).