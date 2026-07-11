Phát huy truyền thống anh hùng trong kỷ nguyên mới

Đập tan mọi âm mưu hậu chiến, bóc sạch nội gián phản quốc

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới: Cả nước độc lập, thống nhất và cùng đi lên xây dựng CNXH.

Tuy nhiên, dù đất nước đã hòa bình, trận tuyến thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân vẫn đầy rẫy cam go, thử thách trước các âm mưu hậu chiến nguy hiểm của các thế lực thù địch.

Mấy năm sau ngày đất nước thống nhất, tàn dư của chế độ cũ đã nhen nhóm tới 1.182 tổ chức phản động. Tại các tỉnh Tây nguyên, số người vào rừng theo Fulro ngày càng đông, với nhiều thành phần khác nhau.

Lực lượng Fulro trong rừng cũng thành lập bộ khung chính quyền và có tới hàng ngàn tay súng. Nhóm này tập kích trên các tuyến đường, tấn công trụ sở cơ quan, khống chế chính quyền ở nhiều buôn, ấp. Dần dần Fulro phát triển tới khu vực Nam Trung bộ trong dân tộc Chăm, Khmer…

Lực lượng An ninh nhân dân lập nhiều thành tích suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trước tình hình này, cuối năm 1975, đầu năm 1976, Bộ Công an triệu tập hội nghị, thống nhất lực lượng Công an nhân dân trên toàn quốc và thành lập công an các tỉnh phía nam. Hội nghị cũng đề ra 8 nhiệm vụ đối với công tác công an, trong đó nhấn mạnh "Nhiệm vụ trong năm 1976 là đấu tranh hiệu quả với các loại phản cách mạng và các loại tội phạm hình sự, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên cả nước".

Quán triệt tinh thần này, lực lượng an ninh miền Bắc tiếp tục tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, luân phiên cử lãnh đạo trong hệ bảo vệ chính trị, bảo vệ nội bộ vào các tỉnh phía nam để tập trung đấu tranh chuyên án.

Bộ Công an cũng thành lập Phòng chống nội gián; thành lập các đội chống nội gián tại các tỉnh trọng điểm; thành lập An ninh cụm II đặt tại Lâm Đồng để chỉ đạo và tổ chức đấu tranh chống Fulro; thành lập An ninh cụm III đặt tại TP.HCM để trực tiếp chỉ đạo và tổ chức đấu tranh chống phản động, gián điệp, bảo vệ nội bộ tại đây và các tỉnh Nam bộ. Đồng thời, lực lượng an ninh đã chủ động điều chỉnh tổ chức, bố trí lại lực lượng theo hướng chuyên sâu, tập trung vào những địa bàn trọng điểm.

Trong đấu tranh chống gián điệp, phản động, lực lượng an ninh đã rà soát, phân loại số nhân viên tình báo, tay sai cũ và làm rõ những đầu mối gián điệp cài lại hoặc ở lại với vỏ bọc hợp pháp. Trong đó, năm 1978 đã đẩy đuổi hơn 100 gián điệp ngoại quốc "bị kẹt lại"; bắt hàng trăm gián điệp cài lại, tay sai cũ nhận nhiệm vụ hoạt động cho địch sau chiến tranh.

Từ năm 1976 đến năm 1986, lực lượng an ninh chú trọng thực hiện công tác chống nội gián; khai thác hàng chục ngàn hồ sơ, thẩm tra hàng trăm đối tượng nguyên là sĩ quan điều khiển; bóc gỡ hàng trăm đầu mối, kế hoạch nội gián, có những đầu mối đã chui sâu vào nội bộ ta trong các cơ quan đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang; đã giải oan hàng chục trường hợp là cán bộ cách mạng trung kiên bị địch lập hồ sơ giả để bôi nhọ.

Điển hình, Công an tỉnh Bình Định phát hiện vụ nội gián trong kế hoạch Hải Triều của Cảnh sát đặc biệt đánh vào Thị ủy Quy Nhơn do Võ Tám cầm đầu; Ty Công an Đồng Nai điều tra phát hiện và bóc gỡ mạng lưới nội gián tại Xí nghiệp dệt Phong Phú do Nguyễn Tấn Thời cầm đầu...

Tại Tây nguyên, lực lượng an ninh đã đấu tranh hàng chục chuyên án, trong đó có 6 chuyên án lớn làm tan rã bộ khung của chính quyền Fulro từ cấp quân khu tới cơ sở đang ẩn nấp trong rừng. Do triển khai đồng bộ các công tác cơ bản nên tình hình an ninh chính trị ở Tây nguyên dần được ổn định.

Tinh gọn và hiện đại hóa bộ máy đáp ứng yêu cầu mới

Bước sang thập niên 90 của thế kỷ 20, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng rồi lần lượt tan rã, tạo nên một cơn chấn động chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, dưới đường lối đổi mới toàn diện của Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12.1986), Đảng ta vẫn kiên định con đường chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch coi VN là trọng điểm để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng.

Khu vực triển lãm của Công an TP.HCM tại Triển lãm chuyên đề “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” tại TP.HCM, tháng 6.2026 ảnh: Duy Anh

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Bộ Công an đã chủ động tái cấu trúc, tinh gọn và hiện đại hóa bộ máy tổ chức. Đến nay, hệ thống các cơ quan chuyên trách thuộc khối an ninh được kiện toàn vững chắc bao gồm các đơn vị mũi nhọn: Cục An ninh đối ngoại; Cục An ninh nội địa; Cục An ninh chính trị nội bộ; Cục An ninh kinh tế; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục An ninh điều tra. Sự điều chỉnh linh hoạt này giúp bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, chuyên sâu, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường trên mọi trận tuyến.

Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của không gian mạng, thách thức đối với an ninh quốc gia đã dịch chuyển mạnh mẽ sang môi trường số. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ đã trở thành lá chắn vững chắc, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng, bảo vệ tuyệt đối bí mật nhà nước và an toàn hệ thống thông tin quốc gia.

Việc làm chủ công nghệ, xây dựng các mô hình dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) am hiểu sâu sắc ngôn ngữ, văn hóa bản địa không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà đã nâng tầm thành cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền số quốc gia toàn vẹn.

Dù ở lĩnh vực nào, lực lượng An ninh nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công hiển hách và phát huy truyền thống anh hùng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng, như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều tập thể được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.