Ngày 7.5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25.6.2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47) và triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới (Chỉ thị số 02).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHAN ANH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 và Chương trình hành động của Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung nâng cao nhận thức chính trị; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCCC và CNCH.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư, tổ dân phố làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, củng cố lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực ứng phó sự cố theo phương châm "4 tại chỗ"; công tác huấn luyện, diễn tập cần được tổ chức thường xuyên, sát với tình hình thực tiễn; chú trọng nâng cao kỹ năng phối hợp, khả năng xử lý tình huống kịp thời, hiệu quả.

Ngoài yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực này.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự tinh nhuệ, hiện đại. Ưu tiên đầu tư nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 02 đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và người dân, bảo đảm việc thực hiện chỉ thị đạt hiệu quả cao nhất.