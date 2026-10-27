Xây dựng nhà máy gạch trong khu vực bảo vệ di sản thế giới Thành nhà Hồ

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại khu vực sườn núi Đốn Sơn, cạnh di tích Đàn tế Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), xuất hiện một nhà máy sản xuất gạch ngói do Công ty CP Vĩnh Hòa xây dựng từ năm 2025.

Các hạng mục gồm nhà xưởng, nhà bảo vệ, khu văn phòng, đường giao thông và tường rào đều mới được xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông. Diện tích xây dựng chính xác của nhà máy hiện chưa được xác định.

Xưởng sản xuất gạch ngói (vùng khoanh đỏ phía xa) xây dựng cạnh Đàn tế Nam Giao ẢNH: MINH HẢI

Đáng chú ý, vị trí xây dựng nhà máy nằm trong khu vực 2 (vùng đệm) của di sản thế giới Thành nhà Hồ, nơi có các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh và công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

Theo quy hoạch quản lý di sản thế giới Thành nhà Hồ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015, vị trí này thuộc vùng nghiêm cấm các hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử, văn hóa.

Núi Đốn Sơn là khu vực cảnh quan di tích quan trọng trong quy hoạch tổng thể di sản thế giới Thành nhà Hồ, với các di tích vùng lõi và vùng phụ cận, gồm Đàn tế Nam Giao, chùa Giáng và đền thờ Trần Khát Chân. Trong đó, Đàn tế Nam Giao thuộc vùng lõi của di sản.

Ngày 30.6.2025, sau khi phát hiện dấu hiệu xây dựng công trình trong phạm vi quy hoạch bảo vệ di sản, Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa (thuộc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa) đã kiểm tra, lập biên bản hiện trạng.

Thời điểm kiểm tra, Công ty CP Vĩnh Hòa đã và đang xây dựng các cụm nhà xưởng sản xuất, kho chứa vật liệu, tường bao và vách ngăn. Các công trình chính được dựng bằng khung thép, lợp mái tôn.

Vị trí xây dựng xưởng sản xuất gạch ngói nằm trong vùng quy hoạch quản lý, bảo vệ di sản thế giới Thành nhà Hồ ẢNH: MINH HẢI

Bị xử phạt 177,5 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ nhưng chưa chấp hành

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Lê Thị Tú, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Vĩnh Lộc, xác nhận khu nhà xưởng cạnh Đàn tế Nam Giao do Công ty CP Vĩnh Hòa xây dựng không được UBND xã Vĩnh Lộc cấp phép.

Theo bà Tú, do công trình nằm ở khu vực hẻo lánh nên công tác quản lý xây dựng chưa kịp thời.

Phóng viên đã đề nghị bà Tú cung cấp thông tin về quá trình kiểm tra, các biện pháp ngăn chặn khi doanh nghiệp đang thi công, quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, bà Tú cho biết đang bận họp và chưa cung cấp được các thông tin này.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, ngày 15.7.2025, UBND xã Vĩnh Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vĩnh Hòa, với tổng số tiền 177,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các công trình vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay thời hạn tháo dỡ đã hết, Công ty CP Vĩnh Hòa vẫn chưa thực hiện yêu cầu này.