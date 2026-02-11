Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp mặt các đại biểu tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; nhấn mạnh cuộc gặp càng ý nghĩa hơn khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định trong thắng lợi vĩ đại của Cách mạng VN có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân VN anh hùng. Các đại biểu dự buổi gặp mặt không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị, mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, và là người đảng viên, người công dân tốt ở nơi cư trú. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền "ngọn lửa cách mạng" cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư cũng thông tin một số vấn đề cơ bản liên quan đến Đại hội XIVcủa Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; về vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Từ những chuyển biến mạnh mẽ và kết quả toàn quân đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, nhạy bén và quyết liệt của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa và bước đầu thực hiện có hiệu quả 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị); 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng); 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ quân đội và toàn quân); 5 vững (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Các đại biểu dự buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị toàn quân phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân VN; tập trung xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy"; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Về vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh VN và các hội viên, Tổng Bí thư nhấn mạnh trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của cựu chiến binh càng trở nên quan trọng và nặng nề hơn. Cựu chiến binh, dù ở cương vị nào vẫn là những "chiến sĩ" trên mặt trận mới - mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Mỗi cựu chiến binh, bằng uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tiếp tục là lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu; đóng góp xứng đáng vào việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Biến tinh thần Đại hội XIV thành kết quả cụ thể, thực chất

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở VN.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: TTXVN

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thành công của Đại hội XIV là kết quả từ sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc. Đó là kết quả của quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; của tinh thần trách nhiệm cao; của sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm; phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban. Trong quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội.

Nhấn mạnh những nỗ lực của thành viên các tiểu ban đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội XIV thật sự trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển, Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của thành viên các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao. Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị thành viên các tiểu ban trên từng cương vị công tác của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp - tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng: Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 1991) và Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN.