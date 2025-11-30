Xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả

Trong phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với thông điệp: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu QH, các cơ quan và các cán bộ, công chức nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân và vì dân.

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại đại hội, Chủ tịch QH mong muốn các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lan tỏa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, xây dựng QH ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH đề nghị thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của QH, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: GIA HÂN

Trước mắt là tích cực chuẩn bị, hoàn thành kỳ họp thứ 10, QH khóa XV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH VN…

Chủ tịch QH nhấn mạnh thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu QH, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của QH, xây dựng "QH số"; thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhân rộng phong trào "Bình dân học vụ số".

Nêu rõ thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, Chủ tịch QH tin tưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, các đại biểu QH, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của QH trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.



