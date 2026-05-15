Xây dựng tuyên ngôn phát triển của Đảng trong kỷ nguyên mới

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ việc tổng kết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản VN trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN, không phải là kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian. Điều quan trọng là phải trả lời được những câu hỏi lớn: vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại; đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng VN; nếu không phải là Đảng Cộng sản VN, nếu không phải là Bác Hồ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn đó thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có thành công rạng rỡ như ngày hôm nay không; những bài học có tính quy luật nào cần được đúc rút, kế thừa và phát triển trong giai đoạn mới; những hạn chế, khuyết điểm nào cần được nhìn thẳng, nói rõ, đánh giá khách quan để sửa chữa và khắc phục; đâu là tầm nhìn phát triển của đất nước trong 100 năm tới; những trụ cột nào bảo đảm cho sự vững bền của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và chế độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tiếp tục cụ thể hóa trong đề cương chi tiết để thể hiện được những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt, mang tầm nhìn chiến lược bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo tổng kết trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển đất nước. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện VN, tuyệt đối không rập khuôn, giáo điều, sao chép máy móc, không thay thế thực tiễn VN bằng kinh nghiệm của nước khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập khẩn trương rà soát, hoàn thiện phân công nhiệm vụ theo các nhóm công việc phù hợp, thực chất. Các trưởng nhóm tổng kết phải chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn. Không phân công theo kiểu dàn đều cho đủ thành phần; không để chồng chéo giữa các nhóm; cũng không để bỏ sót những vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Công tác tuyên truyền phải sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng, một chiều, khẩu hiệu. Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh, trí tuệ VN, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tương lai phát triển của đất nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong quá trình tổng kết phải thật sự cầu thị, khách quan, khoa học; thành tựu phải nói cho đúng, cho đủ, có sức thuyết phục. Hạn chế, khuyết điểm cũng phải nhìn thẳng, đánh giá đúng, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Tổng kết để tự hào, nhưng không phải để tự mãn; tổng kết để khẳng định, nhưng không né tránh những vấn đề đặt ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần là khẩn trương nhưng chắc chắn, không vội vàng; khoa học nhưng không để chậm trễ; dân chủ nhưng có kỷ luật; phân công rõ nhưng phải phối hợp chặt chẽ; kế thừa nhưng phải bổ sung, phát triển; tổng kết quá khứ nhưng hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.



