Xe ben chở quá tải hơn 100%, CSGT lập biên bản xử phạt luôn chủ xe

Chiều 17.5, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập chốt kiểm tra xe quá tải trên đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (đoạn thuộc xã Láng Lớn, H.Châu Đức). Tổ kiểm tra đã lập biên bản nhiều trường hợp xe ben chở hàng quá tải hơn 100%.

Kiểm tra tải trọng xe ben BS 60C - 530.88, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận xe này chở đất san lấp quá tải hơn 100%. Tài xế xe ben không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định, chỉ đưa ra được 2 biên bản vi phạm hành chính do Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận lập về hành vi chở hàng làm rơi vãi vào tháng 1.2022 và vi phạm lỗi không có đủ đèn báo hãm do Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập vào đầu tháng 5.2022. Cả 2 biên bản vi phạm này đã quá hạn ngày đóng phạt nhưng tài xế vẫn chưa thực hiện.

Ngoài lập biên bản vi phạm của tài xế, lực lượng CSGT còn lập biên bản chủ xe vì giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm lỗi quá tải.





Xe ben BS 86H - 013.84 cũng vi phạm lỗi quá tải hơn 100%. Tài xế xe ben cho biết tranh thủ chở cát từ Bình Thuận vào Bà Rịa - Vũng Tàu để giao cho khách hàng rồi mua đất san lấp về bán lại bù tiền dầu. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã lập biên bản chủ xe vì giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm lỗi quá tải.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho một doanh nghiệp nạo vét hồ Đá Đen thì hàng ngày có hàng trăm lượt xe ben vào mua đất chở đi san lấp khắp nơi trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Hầu hết các lái xe ben đều chở hàng quá tải trọng.