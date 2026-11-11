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    Xe buýt đâm liên hoàn 32 phương tiện tại Hàn Quốc, gần 60 người bị thương

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hàn Quốc khi một chiếc xe buýt đâm vào hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ vào sáng 11.11 khiến hàng chục người bị thương.

    Cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc cho biết vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng 11.11 tại thành phố Seongnam, nằm ở phía nam thủ đô Seoul. Một chiếc xe buýt chở khách đã đâm vào hơn 30 phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, AP đưa tin.

    Lực lượng cứu hỏa tỉnh Gyeonggi xác nhận ít nhất 57 người bị thương và đang được điều trị, trong đó có 9 người bị thương nặng và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

    Xe buýt đâm liên hoàn 32 phương tiện tại Hàn Quốc, gần 60 người bị thương - Ảnh 1.

    Xe buýt biến dạng sau vụ đâm xe liên hoàn tại thành phố Seongnam, Hàn Quốc ngày 11.11

    ẢNH: REUTERS

    Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt đã va chạm với tổng cộng 32 phương tiện trước khi lao lên dải phân cách. Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng đã lập trạm y tế khẩn cấp tại hiện trường để sơ cứu cho các nạn nhân.

    Báo The Korea Herald đưa tin giới chức trách đã huy động 88 nhân sự và 33 xe chuyên dụng để ứng phó với vụ tai nạn giao thông trên. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày (giờ địa phương), phần lớn các phương tiện hư hỏng đã được di dời.

    Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm mắc kẹt trên dải phân cách với phần kính chắn gió vỡ nát, xung quanh là nhiều ô tô bị biến dạng. Vụ đâm xe liên hoàn cũng gây tình trạng kẹt xe nghiêm trọng quanh khu vực ngã tư đông đúc.

    Xe buýt đâm liên hoàn 32 phương tiện tại Hàn Quốc, gần 60 người bị thương - Ảnh 2.

    Chiếc xe buýt gây tai nạn bị hư hại nghiêm trọng

    ẢNH: AP

    Ông Park Chang-gon, quan chức cảnh sát tại quận Bundang, thành phố Seongnam, cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành thẩm vấn tài xế xe buýt. Tài xế đã được xác nhận âm tính với nồng độ cồn và khai báo rằng xe bị mất phanh.

    Hiện giới chức đang tiến hành trích xuất camera tại khu vực tai nạn và từ các phương tiện xung quanh. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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