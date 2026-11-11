Cảnh báo các thiết bị gia dụng có thể là mục tiêu tấn công mạng ở châu Âu

Ông Juhan Lepassaar, Giám đốc điều hành Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu (ENISA) cảnh báo sau các vụ tấn công gần đây nhắm vào hệ thống tủ đông tại hàng loạt siêu thị, các thiết bị gia dụng có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Ông cũng kêu gọi châu Âu tăng cường đầu tư để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng, theo AFP khuya 10.11.

"An ninh không nên và không thể là vấn đề được cân nhắc sau cùng. Hôm nay là tủ đông, ngày mai có thể là bộ định tuyến, ngày kia có thể là các thiết bị gia dụng, và cứ thế tiếp diễn", ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại Brussels.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lên án nỗ lực luận tội nhắm vào ông

AP khuya 10.11 đưa tin Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lên án nỗ lực luận tội nhắm vào ông là "một màn kịch chính trị, một tuyên ngôn cá nhân xuất phát từ cái tôi và sự oán giận".

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 10.11 Ảnh: Reuters

Ông Hegseth đưa ra những bình luận này tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, chỉ một ngày sau khi hạ nghị sĩ Thomas Massie khởi xướng nỗ lực luận tội ông liên quan cuộc chiến với Iran cùng các hành động khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson chỉ trích gay gắt nỗ lực luận tội Bộ trưởng Pete Hegseth, gọi đây là "một chiêu trò chính trị nhằm thu hút sự chú ý" và là hành động "đáng xấu hổ".

Ông Johnson cho biết ông cũng đã theo dõi phần lớn cuộc họp báo của ông Hegseth. "Tôi cho rằng ông ấy đã làm rất tốt", ông Johnson nhận xét, đồng thời dự đoán rằng đảng Cộng hòa sẽ ngăn chặn nỗ lực luận tội này bằng cách này hay cách khác.

Mỹ xác nhận đang sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga, Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận ý định của Tổng thống Donald Trump về việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du tới Thâm Quyến (Trung Quốc) sắp tới.

"Chúng tôi đang nỗ lực tổ chức và sắp xếp cuộc gặp này theo cách phù hợp nhất. Và hy vọng rằng, bạn biết đấy, chúng tôi sẽ sớm có thông tin cho các bạn về vấn đề đó", theo Ngoaị trưởng Mỹ.

Ông Rubio cũng cho biết ông Trump tin rằng ba bên nên thảo luận về tình trạng vũ khí hạt nhân trên thế giới, theo AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) đi cùng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng 5 Ảnh: AFP

Tuyên bố mới của Mỹ và Iran

Reuters khuya 10.11 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết ông đã thông báo với các đồng minh G7 rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả đến mức Tổng thống Trump không cần phải tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al-Mayadeen rằng hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Tehran và Washington.

Cũng trong đêm 10.11, AFP đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đang bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Houthi - Ả Rập Xê Út

Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen ngày 10.11 cho biết đã bắn hạ các tên lửa do lực lượng Houthi phóng vào một số thành phố của Ả Rập Xê Út. Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi cảnh báo tại thủ đô Riyadh cùng các thành phố phía nam là Abha và Khamis Mushait, sau đó thông báo rằng các mối đe dọa đã qua đi.

Trong khi đó, phía Houthi tuyên bố rằng các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út đã nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen. Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cũng tuyên bố nhóm này đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và một cơ sở dầu khí tại Abqaiq ở khu vực phía đông. Phía Ả Rập Xê Út hiện chưa đưa ra bình luận.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak chuyển về quản thúc tại gia

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã trở về nhà ở Kuala Lumpur vào đêm 10.11 để bắt đầu chấp hành phần còn lại của bản án dưới hình thức quản thúc tại gia, khép lại 4 năm ngồi tù liên quan vụ bê bối 1MDB.

Ông Najib sẽ bị quản thúc tại gia trong 2 năm còn lại, theo một quyết định ân xá từ Hoàng gia được ban hành vào tháng 9.