Hàng trăm người đẩy 'hạt đậu' 110 tấn vì một lời đùa

Tờ Daily Mail ngày 10.11 đưa tin hàng trăm người dân đã tập trung tại Công viên Millennium, thành phố Chicago vào cuối tuần trước để tham gia 1 nhiệm vụ có phần kỳ lạ.

Theo nhiệm vụ, người dân phải đẩy tác phẩm nghệ thuật mang tên Cổng mây (Cloud Gate), hay còn gọi là Hạt đậu (The Bean), sang trái khoảng 18 cm nhằm giải cứu 1 người đàn ông được cho là đang mắc kẹt bên dưới.

Sự kiện diễn ra vào chiều 8.11, thu hút một đám đông lớn vây quanh tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ nặng 110 tấn. Trong đoạn video ghi lại sự kiện, những người tham gia đồng thanh hô vang: "Đẩy hạt đậu lên!". Tuy nhiên, sau nhiều lần hợp sức, họ vẫn không thể làm công trình dịch chuyển dù chỉ 1 chút.

Tác phẩm nghệ thuật Cổng mây (Cloud Gate), hay còn gọi là Hạt đậu (The Bean) tại Công viên Millennium (Chicago,Mỹ) hồi tháng 6.2024 ẢNH: AP

Theo CBS News, sự kiện bắt nguồn từ 1 trò đùa lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, người dân phát hiện những tờ rơi kêu gọi tham gia thử thách giải cứu người đàn ông bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố ở khu vực trung tâm Chicago.

"Lần đẩy đầu tiên lúc 12:47 chiều ngày 8.11.2026. Chúng ta cần di chuyển cây đậu sang trái 7 inch (18 cm)", nội dung trên tờ rơi viết. Ban tổ chức cũng gửi lời mời tham dự, trong đó cũng nêu mục đích của hoạt động là di dời tác phẩm nghệ thuật để giải thoát người đàn ông bị mắc kẹt.

Đáng chú ý, nhân vật chính của cuộc giải cứu đông người này lại không hề tồn tại mà chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Tất cả bắt nguồn từ một truyền thuyết hài hước trên mạng xã hội, người ta cho rằng có người đang mắc kẹt bên trong tác phẩm điêu khắc hình hạt đậu và cần được giải cứu.

Theo tờ Block Club Chicago, lời mời tham gia sự kiện còn đề cập đến một "cánh cửa sập" nằm ngay bên dưới phía bên phải của tác phẩm. Nếu mở được cánh cửa này, mọi người có thể tiếp tế "một quả dưa muối cùng các nhu yếu phẩm khác" cho người đàn ông bên dưới.

Dù biết đây chỉ là 1 trò đùa, nhiều người vẫn hào hứng tham gia. Sinh viên năm nhất tại Trường Nghệ thuật Chicago Saniyah Whaley, cho biết khoảng 250 người đã có mặt tại sự kiện.

"Trong thâm tâm, ai cũng biết là nó sẽ không thực sự di chuyển đâu", cô nói. Tuy nhiên, cô Whaley cũng chia sẻ rằng hoạt động này là cơ hội thú vị để gặp gỡ những người mới và nó đã mang lại rất nhiều niềm vui cho nhiều người tham dự.

Nghệ sĩ Anish Kapoor là người sáng tạo tác phẩm Cloud Gate, đặt tại quảng trường Grainger thuộc Công viên Millennium ở khu vực The Loop là trung tâm thương mại, tài chính và văn hóa lịch sử của thành phố Chicago. Công trình trên được xây dựng từ năm 2004 đến 2006 và được đặt biệt danh The Bean (hạt đậu) vì có hình dáng giống hạt đậu.

Thiết kế của ông Kapoor lấy cảm hứng từ thủy ngân lỏng, tạo nên bề mặt phản chiếu đặc biệt, làm biến dạng hình ảnh đường chân trời thành phố và những đám mây trên bầu trời. Tác phẩm hiện thu hút khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm.

Đáng chú ý, câu chuyện về "người đàn ông mắc kẹt trong hạt đậu" đã trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng từ năm 2025. Trò đùa lan truyền rộng rãi đến mức văn phòng của nghị viên Hội đồng Thành phố Chicago Brendan Reilly nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm về số phận của người đàn ông bí ẩn này.

"Tôi vui mừng xác nhận rằng không có người đàn ông nào bị mắc kẹt bên trong Cloud Gate (The Bean) trong suốt 21 năm qua", ông Reilly viết trong một tuyên bố.

Không dừng lại ở những câu chuyện trên mạng, trò đùa này còn trở thành cảm hứng cho một bộ phim giả tài liệu mang tên Man in the Bean, được phát hành trên YouTube vào đầu năm 2026.