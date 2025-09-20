Theo đó, sáng 19.9, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt đi trong làn đường xe máy trên cầu Bình Lợi (hướng từ Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất). Đây là đoạn đường đang thường xuyên xảy ra ùn tắc do hạn chế di chuyển trên cầu Bình Triệu. Do đó, việc xe buýt đi vào làn xe máy càng khiến người đi đường ngao ngán.

Qua xác minh tình tiết và phương tiện, CSGT xác định đây là xe buýt thuộc quản lý của Công ty CP xe khách Sài Gòn. Tài xế có hành vi vi phạm là: đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển được quy định tại điểm i khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Xe buýt đi làn xe máy cầu Bình Lợi bị người dân quay clip báo CSGT phạt

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 20.9, CSGT đã mời đại diện công ty và tài xế đến phối hợp giải quyết. Qua buổi làm việc, CSGT xác định tài xế xe buýt là nam tài xế 47 tuổi, quê Đồng Tháp. Tài xế cho biết, khoảng 8 giờ 17 phút ngày 16.9.2025, ông điều khiển xe buýt đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển trên cầu Bình Lợi.

Người đại diện công ty và tài xế xác nhận đúng hành vi vi phạm, chấp hành đóng phạt và cam kết không tái phạm. Với lỗi này, tài xế sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, qua các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội và clip do người dân cung cấp, CSGT TP.HCM đã phạt nhiều trường hợp vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.