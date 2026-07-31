Xe buýt miễn phí ở TP.HCM còn được bốc thăm trúng thưởng, nhiều người tiếc vì… hụt

Sáng 31.7, tại 6 địa điểm gồm Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn, Trạm trung chuyển Hàm Nghi, Bến xe buýt quận 8 cũ, Bến xe khách Bình Dương và Bến xe khách Vũng Tàu, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân hành khách đi xe buýt với tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng, gồm 80 phiếu mua hàng Co.opmart, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng.

Hụt bốc thăm trúng thưởng dù đến đúng khung giờ

Có mặt tại Bến xe buýt Sài Gòn ở Công viên 23 Tháng 9 lúc 9 giờ 30, Điền Khánh Vy, Trường ĐH Công thương TP.HCM, tiếc nuối khi chương trình đã kết thúc.

Điền Khánh Vy chia sẻ lần sau cô sẽ đi sớm hơn ẢNH: THANH ĐA

"Tôi cứ nghĩ đến trong khung giờ quy định từ 8 giờ 30 đến 10 giờ ngày 31.7 là sẽ được tham gia bốc thăm. Đến nơi tôi mới biết chương trình xong xuôi hết rồi, lát tôi sẽ đi về", Vy nói.

Hôm nay là lần đầu tiên Khánh Vy vào Bến xe buýt Sài Gòn. Bình thường cô đi xe buýt ở trạm gần nhà nên không vào bến. Dù "tay trắng" ra về, nữ sinh cho biết không quá buồn mà xem đây là một trải nghiệm thú vị và ghi nhận nỗ lực của TP.HCM trong việc khuyến khích người dân sử dụng xe buýt. "Lần sau tôi sẽ đi sớm hơn", Vy cười.

Cũng ra về trong tiếc nuối, chị Diễm Hằng cho biết giá như bốn mẹ con đến sớm hơn. Nhà chị ở gần Ngã tư Ga (P.An Phú Đông). Sau khi đọc thông tin về chương trình trên fanpage của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, sáng nay cả nhà rủ nhau đi thử vận may.

Ông Lê Hoàn (sơ mi trắng) Phó Giám đốc trung tâm giao thông công cộng TP.HCM gửi tặng quà cho những người trúng thưởng ẢNH: ĐÀO TRANG

"Tụi nhỏ còn ăn cơm, tôi cứ nghĩ tới đúng giờ là được. Biết vậy sáng nay tôi bắt xe sớm đi rồi. Thôi để lần sau", chị nói. Dù hơi tiếc nhưng chị cũng hiểu lượng người tham gia quá đông.

Không ít bạn trẻ cho biết đây là lần đầu tiên sau nhiều năm họ chọn xe buýt để di chuyển trong ngày diễn ra chương trình. Ban đầu, họ chỉ tò mò rủ nhau đi bốc thăm vì đang trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, sau trải nghiệm thực tế, nhiều người đánh giá xe buýt ngày càng thuận tiện và phù hợp với việc đi lại trong thành phố.

"Giờ xe buýt điện mát mẻ, không bị hôi, tiếp viên và tài xế cũng lịch sự hơn trước đây", Nguyễn Ngân Hà (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) nhận xét.

Trung tâm giao thông công cộng TP.HCM nói gì?

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết ông có mặt tại Bến xe buýt Chợ Lớn và Bến xe buýt Sài Gòn để trao tận tay những phần quà cho hành khách.

Bến xe buýt Sài Gòn ( ở công viên 23 Tháng 9), là một trong 6 địa điểm tổ chức bốc thăm trúng thưởng ẢNH: THANH ĐA

Theo ông, 80 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 500.000 đồng/phiếu, với tổng giá trị 40 triệu đồng, đã được trao cho những hành khách may mắn trong sáng 31.7 tại 6 địa điểm tổ chức gồm: Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Chợ Lớn, Trạm trung chuyển Hàm Nghi, Bến xe buýt quận 8, Bến xe khách Bình Dương và Bến xe khách Bình Châu.

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết tại Bến xe buýt Sài Gòn, từ sáng sớm người dân đã đến chờ tham gia chương trình.

"8 giờ 30 đúng giờ bắt đầu, nhưng rất đông bà con đã đến từ trước đó để tham gia chương trình. Thấy bà con cô bác rất phấn khởi tham gia, chúng tôi rất vui. Số lượng phiếu có hạn, chúng tôi còn rất nhiều chương trình sắp tới, có cả phần thưởng là điện thoại iPhone", ông chia sẻ.