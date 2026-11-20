Theo số liệu thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, tổng sản lượng đạt gần 51 triệu lượt hành khách. Bình quân mỗi ngày có 358.692 lượt hành khách đi xe buýt, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, riêng ngày 19.11, hệ thống 134 tuyến xe buýt đã thực hiện 17.630 chuyến, vận chuyển 418.724 lượt hành khách. Sản lượng cao nhất kể từ khi triển khai chương trình được ghi nhận vào ngày 25.9 với 475.696 lượt hành khách.

Người dân TP.HCM đang xây dựng thói quen sử dụng phương tiện công cộng di chuyển hàng ngày ẢNH: PHẠM HỮU

Đằng sau dấu mốc hơn 50 triệu lượt khách là nỗ lực của Trung tâm trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, hạ tầng và nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Từ theo dõi hoạt động trên hệ thống trực tuyến, kiểm tra trực tiếp tại các bến, điểm dừng và trên từng chuyến xe, đến hỗ trợ hành khách xác thực lượt đi, cập nhật ứng dụng MultiGo, Trung tâm luôn chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải để bảo đảm hoạt động xe buýt an toàn, thông suốt và thuận tiện.

Song song, nhiều tuyến xe buýt được tăng chuyến, điều chỉnh biểu đồ hoạt động theo nhu cầu thực tế; hạ tầng điểm dừng, nhà chờ và bến bãi cũng từng bước được sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các tiện ích phục vụ hành khách.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, cơ quan quản lý cũng bày tỏ quan ngại khi hiện nay, tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được thị triển khai thi công, trong đó một số khu vực nhà ga đang xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trung tâm dự báo việc điều chỉnh tổ chức giao thông trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng của hành khách, đặc biệt tại khu vực rào chắn thi công Trạm trung chuyển Hàm Nghi.

Do đó, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá tác động và xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt tại khu vực phù hợp, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì hoạt động vận tải hành khách công cộng trong khu vực.

Ngoài ra, qua theo dõi dữ liệu hành khách là sinh viên sử dụng xe buýt trong Giai đoạn 2, Trung tâm nhận thấy phần lớn sinh viên đang sử dụng mã QR trên căn cước công dân và ứng dụng VNeID để xác thực khi đi xe buýt do chưa thực hiện định danh trên ứng dụng Multigo. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ khẩn trương tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác định danh sinh viên trên ứng dụng MultiGo, bảo đảm việc xác thực, ghi nhận chuyến đi đúng quy định.

"Hơn 50 triệu lượt hành khách không chỉ là con số về sản lượng vận tải, mà còn là dấu hiệu tích cực cho thấy xe buýt đang ngày càng trở thành lựa chọn di chuyển của đông đảo người dân. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện mạng lưới và cải thiện trải nghiệm đi lại, góp phần lan tỏa thói quen sử dụng giao thông công cộng, hướng đến hệ thống giao thông xanh, văn minh và bền vững." - đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông tin thêm.