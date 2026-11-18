Thị trường mô tô xe máy Việt Nam tiếp tục xuất hiện thêm những mẫu
xe nhập khẩu mới, trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu cải thiện và cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng gia tăng. Theo đó, cùng với mẫu xe tay ga cao cấp phiên bản giới hạn Honda SH HRC 2026, mẫu xe côn tay thể thao Honda Hornet 2.0 cũng vừa gia nhập thị trường Việt Nam.
Đây là mẫu mô tô thể thao thuộc phân khúc naked bike, được phát triển cho thị trường Ấn Độ. Honda Hornet 2.0 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe côn tay thể thao, muốn tìm kiếm một mẫu xe có thiết kế khác biệt và nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành
Điểm dễ nhận thấy trên Honda Hornet 2.0 là phong cách thiết kế Streetfighter với diện mạo cơ bắp, bình xăng tạo hình góc cạnh, phần đầu xe sắc sảo và hệ thống đèn chiếu sáng LED. Những đường nét trên thân xe hướng đến vẻ ngoài thể thao, khác biệt so với các dòng xe máy phổ thông
Một trong những chi tiết đáng chú ý là phuộc trước hành trình ngược Upside Down - USD sơn màu vàng. Đây là kiểu trang bị thường xuất hiện trên các mẫu mô tô thể thao, góp phần tạo điểm nhấn cho ngoại hình xe. Honda Hornet 2.0 sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, kết hợp lốp trước kích thước 110/70-17 và lốp sau 140/70-17. Phía sau là giảm xóc đơn Monoshock, trong khi hệ thống phanh sử dụng đĩa trước 276 mm và đĩa sau 220 mm
Honda Hornet 2.0 trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 184,4 cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,5 kW, tương đương khoảng 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 5 cấp
Đáng chú ý, xe còn có bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist/Slipper Clutch. Đây là công nghệ có tác dụng giảm lực bóp tay côn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc nảy khi người lái giảm số đột ngột ở tốc độ cao. Trang bị này giúp quá trình chuyển số mượt mà hơn, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển trên các cung đường có nhiều đoạn cua hoặc thay đổi tốc độ liên tục
Với dung tích động cơ dưới 200 cc, Honda Hornet 2.0 không hướng đến cuộc đua về sức mạnh với những mẫu mô tô phân khối lớn. Thay vào đó, xe tập trung vào sự cân bằng giữa khả năng vận hành, thiết kế thể thao và tính linh hoạt trong sử dụng hàng ngày
Bên cạnh động cơ, hệ thống hỗ trợ an toàn là một trong những điểm đáng chú ý trên Honda Hornet 2.0. Mẫu xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC). Đây là những trang bị có ý nghĩa thực tế trong điều kiện giao thông Việt Nam, nơi người điều khiển mô tô thường xuyên gặp tình huống mặt đường ẩm ướt, trơn trượt hoặc phải tăng giảm tốc độ liên tục
Ngoài ra, Honda Hornet 2.0 còn sử dụng màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync. Hệ thống này cung cấp một số tiện ích như thông báo cuộc gọi, tin nhắn và chỉ dẫn điều hướng. Xe cũng tích hợp cổng sạc USB Type-C
Về kích thước và khả năng sử dụng, Honda Hornet 2.0 có trọng lượng khoảng 142 kg, chiều cao yên 790 mm, bình nhiên liệu dung tích 12 lít và khoảng sáng gầm 168 mm. Những thông số này cho thấy mẫu naked bike hướng đến khả năng điều khiển linh hoạt, không quá cồng kềnh khi di chuyển trong đô thị
Honda Hornet 2.0 do Rebel Motor - một Công ty chuyên kinh doanh mô tô xe máy tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam với giá từ 145 triệu đồng. Mẫu xe này cung cấp 4 lựa chọn màu sắc, gồm xanh dương ánh kim, đỏ ánh kim, xám mờ ánh kim và đen ngọc trai
Sự góp mặt của Honda Hornet 2.0 cung cấp thêm lựa chọn cho khách mua mô tô côn tay thể thao nhập khẩu tại Việt Nam. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc naked bike mang thương hiệu Honda, dung tích động cơ vừa phải nhưng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại
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