Đáng chú ý, xe còn có bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist/Slipper Clutch. Đây là công nghệ có tác dụng giảm lực bóp tay côn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc nảy khi người lái giảm số đột ngột ở tốc độ cao. Trang bị này giúp quá trình chuyển số mượt mà hơn, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển trên các cung đường có nhiều đoạn cua hoặc thay đổi tốc độ liên tục