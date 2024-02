Xe cũ Volkswagen Teramont ngang giá lăn bánh Hyundai Palisade tại Việt Nam

Ở thời điểm mới tung ra thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021, Volkswagen Teramont có giá lăn bánh lên đến khoảng 2,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khách hàng có thể mua lại những chiếc xe đã qua sử dụng với giá bán khoảng 1,7 tỉ đồng, tương đương giá lăn bánh của đối thủ Hyundai Palisade mới.

Teramont hiện có giá bán dễ tiếp cận trên thị trường xe cũ

Như vậy, so với giá bán ở thời điểm khoảng 2 năm trước, những người mua xe Volkswagen Teramont 2021 - 2022 đã "lỗ" khoảng 800 - 900 triệu đồng. Nguyên nhân do hiện tại mẫu xe này cũng đang được giảm giá về mức chỉ loanh quanh 2 tỉ đồng, thêm vào đó, sự xuất hiện của Hyundai Palisade với mức giá chưa tới 1,5 tỉ đồng cũng đã ảnh hưởng đến sức hút của chiếc SUV đến từ Đức. Trước đó, Volkswagen Teramont chỉ phải cạnh tranh với Ford Explorer có giá tương đương.

Teramont được xây dựng dựa trên nền tảng MQB danh tiếng của tập đoàn Volkswagen. Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.097 x 1.990 x 1.777 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.978 mm. Mâm xe 20 inch 5 chấu kép màu bạc đi kèm lốp kích thước 255/50 R20.

Không gian nội thất Volkswagen Teramont 2021 cũng được đánh giá khá cao với 7 chỗ ngồi rộng rãi. Xe có 2 tùy chọn màu da nội thất là đen và nâu. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể gập phẳng hoàn toàn.

Teramont có kích thước lớn, đủ không gian cho gia đình 7 người

Khoang cabin thiết kế ưa nhìn. Ghế lái 10 hướng tùy chỉnh, nhớ 3 vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Lighting. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng "Discover Media" 8 inch có thể điều khiển cảm ứng, điều khiển bằng cử chỉ Gesture control, kết nối wifi, app-connect không dây.



Đồng hồ trung tâm Digital Cockpit Pro hiển thị đa dạng thông tin cho người lái. Vô-lăng 3 chấu đáy vát, chỉnh cơ. Khoang cabin và thành cửa phía trước được trang trí chất liệu giống gỗ tự nhiên kết hợp với kim loại. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập phía trước, phanh tay điện tử, nhiều cổng sạc dạng type C và tẩu thuốc. Ghế phụ cũng có tính năng chỉnh điện.

Volkswagen Teramont tại Việt Nam trang bị động cơ tăng áp và phun nhiên liệu kép 2.0 TSI. mô-men xoắn tối đa 350 Nm từ vòng tua máy 1.600 - 4.400 vòng/phút mang đến công suất cực đại 220 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu 10,7 lít/100 km.

Nội thất Teramont thiết kế thực dụng theo phong cách đặc trưng của Volkswagen



Khả năng di chuyển trên địa hình của Teramont được đánh giá cao với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4Motion, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Việc trang bị động cơ tăng áp dung tích 2.0 lít cũng giúp mẫu SUV này khá tiết kiệm nhiên liệu nếu so sánh với Ford Explorer cũng dùng động cơ xăng. Sức mạnh không giúp chiếc xe tăng tốc nhanh nhưng phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình.

Về trang bị an toàn, xe sở những công nghệ như camera lùi có vạch hiển thị khoảng cách và âm báo, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát cự ly đỗ xe PDC, 6 túi khí với bộ căng đai khẩn cấp, chống trượt khi tăng tốc ASR, khóa vi sai điện tử EDL, kiểm soát lực kéo EDTC, hỗ trợ phanh gấp BA, kiểm soát hành trình CCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ xuống dốc HDC, chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe… Volkswagen Teramont được Cục quản lý An toàn Giao thông Mỹ xếp hạng an toàn 5 sao.

Với chất xe Đức, Teramont vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với người đề cao khả năng vận hành

Với mức giá loanh quanh 1,7 tỉ đồng cho xe đã qua sử dụng 2 - 3 năm, Volkswagen Teramont hiện dễ tiếp cận hơn nhiều với khách Việt có nhu cầu mua xe SUV cỡ lớn với chất lượng và cảm giác lái kiểu xe Đức. Dù vậy, nhiều người dùng sẽ phân vân với việc "đập hộp", mua mới một chiếc Hyundai Palisade.