Thời sự

Xe đạp điện bốc cháy, 5 người trong gia đình thoát nạn nhờ người dân gọi cửa

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/09/2025 15:21 GMT+7

Xe đạp điện được gia đình bà L. sạc bình ở tầng trệt rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, xe đạp điện bốc cháy, người dân phát hiện đập cửa gọi gia đình bà L. dậy thoát ra ngoài kịp thời.

Chiều 23.9, lực lượng chức năng xã Kim Long (TP.HCM) cho biết vụ cháy xe đạp điện xảy ra trên địa bàn không gây thiệt hại về người và tài sản. Phát hiện đám cháy, người dân đập cửa gọi 5 người trong gia đình bị nạn, thức dậy thoát ra ngoài kịp thời.

Xe đạp điện bốc cháy, 5 người trong gia đình thoát nạn nhờ người dân gọi cửa - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ cháy xe đạp điện

ẢNH: NGUYỄN LONG

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, người dân đi tập thể dục gần công viên thôn Thạch Long, xã Kim Long phát hiện khói đen trong nhà của bà L. gần đó, kèm theo lửa cháy ở tầng trệt.

Mọi người nhanh chóng chạy đến đập cửa gọi báo để gia đình bà L. thức dậy. Lúc này khói đen đã lan khắp căn nhà. Sau khi bà L. cùng gia đình mở cửa thoát ra ngoài an toàn đã cùng người dân nhanh chóng dập lửa.

Xe đạp điện bốc cháy, 5 người trong gia đình thoát nạn nhờ người dân gọi cửa - Ảnh 2.

Xe đạp điện bị cháy còn trơ khung sắt

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngọn lửa đã được khống chế ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ xe đạp điện của gia đình bà L. được sạc bình vào buổi tối trước khi cả nhà đi ngủ. Lúc vụ cháy xảy ra, gia đình bà L. gồm 5 người đang ngủ ở tầng lầu, xe điện sạc bình ở tầng trệt.

Vụ cháy đã thiêu rụi xe đạp điện, nhiều vật dụng trong nhà cũng bị hư hỏng.

