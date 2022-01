Xe đầu kéo chết máy giữa cầu Mỹ Thuận, đường về miền Tây ùn tắc nghiêm trọng

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29.1 (tức 27 tết), xe đầu kéo mang BS Cần Thơ chết máy ngay giữa cầu Mỹ Thuận hướng Tiền Giang về Vĩnh Long. Sau sự cố, một làn đường bị tắc nghẽn, kèm theo lượng người và phương tiện từ các tỉnh miền Đông và TP.HCM đổ về quá lớn, gây ra cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, trực tiếp có mặt hiện trường chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông ở khu vực ngã ba An Thái Trung (xã An Thái Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang).

Theo thượng tá Dũng, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ tại nút giao An Thái Trung là do lượng phương tiện từ các nơi đổ về các tỉnh, thành miền Tây tăng đột biến. Đặc biệt, lượng phương tiện trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cũng đổ ra nút giao này, cộng với lượng phương tiện đi từ QL1 dẫn đến quá tải trên cầu Mỹ Thuận. Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT đã phải túc trực 24/24 tại khu nút giao này và các điểm nóng trên QL1 để điều tiết giao thông.





Đến hơn 17 giờ 20 phút cùng ngày, xe đầu kéo đã di chuyển khỏi cầu Mỹ Thuận, nhưng do thời gian ùn ứ kéo dài nên lượng phương tiện chưa thể giải phóng hết. Bên cạnh đó, đội ngũ bán hàng rong dày đặc trên cầu Mỹ Thuận và những phương tiện xe máy dừng nghỉ ngơi, ăn, uống xả rác, mua hàng rong khiến giao thông thêm ùn tắc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực dốc cầu Mỹ Thuận (phía bờ Vĩnh Long), mặc dù ngay đoạn đường cong nguy hiểm nhưng rất nhiều người vẫn dừng xe máy, ăn uống bên đường, xả rác… bất chấp nguy hiểm, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý tình trạng này.