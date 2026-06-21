Xe đầu kéo đang chạy bốc cháy, hàng loạt xe máy bị thiêu rụi

Chiều 21.6, một vụ cháy xe ô tô đã xảy ra trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 15 giờ, xe đầu kéo mang biển kiểm soát Nghệ An do nam tài xế 44 tuổi điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ bắc vào nam.

Chiếc xe đang bốc cháy ẢNH: CTV

Khi xe đang chạy trên cầu Bến Thủy 2 thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau rơ moóc và lập tức dừng xe khẩn cấp.

Phát hiện rơ moóc bị cháy, tài xế đã tách phần đầu kéo ra khỏi rơ moóc nhằm ngăn chặn bị cháy lan sang đầu kéo. Gặp thời tiết nắng nóng và trên rơ moóc có rất nhiều xe máy nên chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng container, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến dập lửa.

Rơ moóc sau khi xảy ra vụ cháy ẢNH: CTV

Xe máy bên trong rơ moóc bị thiêu rụi ẢNH: CTV

Tuy nhiên, do xe máy trên rơ moóc được xếp san sát nhau và chia thành 2 lớp nên sau khi dập được lửa, xe máy đều đã bị cháy rụi. Thùng xe cũng bị biến dạng sau hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại rất lớn về tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.