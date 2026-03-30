Xe đầu kéo gây tai nạn chết người trên quốc lộ 62 rồi bỏ chạy

Bắc Bình
Bắc Bình
30/03/2026 14:35 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 62, đoạn qua tỉnh Tây Ninh khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Sau va chạm, tài xế xe đầu kéo điều khiển phương tiện rời hiện trường hơn 1 km thì bị chặn lại.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh), vào sáng ngày 30.3, anh P.M.K (26 tuổi, ngụ phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy mang biển số 62U1-014… lưu thông trên quốc lộ 62 theo hướng từ Tân An đi Mộc Hóa (tỉnh Tây Ninh). 

Khi đến Km7, đoạn thuộc địa phận xã Mỹ An, xe máy của anh K. bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển số 62C-183.99 kéo theo rơ moóc 62R-011.75 đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ trên quốc lộ 62

va chạm mạnh khiến anh K. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng chặn chiếc xe đầu kéo khi phương tiện này đã cách xa hiện trường hơn 1 km.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an tỉnh Tây Ninh) đã có mặt nơi xảy ra tai nạn để điều tiết giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Xe tải bị chặn lại sau khi tài xế điều khiển xe di chuyển khỏi hiện trường vụ tai nạn

Theo phản ánh của người dân, quốc lộ 62 từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương và tài xế lưu thông qua khu vực. Mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng, khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Mới đây, ngày 26.3, cũng trên tuyến quốc lộ 62 (đoạn Km39), một vụ va chạm với xe tải đã khiến một người tử vong.


Tây Ninh: Chờ nâng cấp con đường 'đau khổ' - quốc lộ 62

Tây Ninh: Chờ nâng cấp con đường 'đau khổ' - quốc lộ 62

Tuyến quốc lộ 62 qua tỉnh Tây Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, sau 10 năm chờ đợi, người dân hồ hởi hy vọng khi dự án nâng cấp trị giá hơn 3.200 tỉ đồng đã được lấy ý kiến cộng đồng.

