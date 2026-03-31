Thời sự Dân sinh

Xe đầu kéo lật đè xe máy, 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Hữu Tú
31/03/2026 19:49 GMT+7

Một vụ va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy đi chiều ngược lại ở Đắk Lắk đã khiến 3 người tử vong.

Ngày 31.3, một lãnh đạo UBND xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, ông L.C.D (41 tuổi, ở phường Quy Nhơn, Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77H-xxx.xx kéo theo rơ moóc 77R-xxx.xx chở hàng từ Nhà máy keo Xuân Quang (xã Phú Mỡ) lưu thông theo hướng Phú Tâm - Kỳ Lộ.

Va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy, 3 người tử vong - Ảnh 1.

ẢNH: T.X

Sau đó, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 78AK-xxx.xx do ông L.L.C (56 tuổi) điều khiển, chở theo ông L.T.N (59 tuổi) cùng trú xã Phú Mỡ, đi theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm giao thông khiến ông C. và ông N. tử vong tại chỗ. Tài xế D. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, ông D. nhập viện vào lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, cơ quan chức năng đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, xe đầu kéo lật nghiêng, ngã vào lan can và đè lên xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông khiến 3 người tử vong.

Sau va chạm với xe máy trên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã A Lưới 1, thành phố Huế), xe đầu kéo lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó nam sinh điều khiển xe máy bị thương nặng ở đầu.

tử vong va chạm giao thông xe đầu kéo xã phú mỡ Đắk Lắk
