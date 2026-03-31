Ném gạch khiến bạn tử vong, nam sinh lãnh 9 năm tù

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả đau lòng

Ngày 31.3, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo L.Đ.H (16 tuổi, ở xã Ea Nuôl, Đắk Lắk) 9 năm tù về tội giết người. L.Đ.H là bị cáo đã ném gạch khiến một người bạn tử vong.

Trước khi phạm tội, L.Đ.H đang là học sinh. Nạn nhân tử vong V.N.P (15 tuổi) là bạn trong nhóm chơi cùng với H. Tại phiên xét xử, các thanh thiếu niên (hiện còn là học sinh) liên quan vụ án và người giám hộ cũng được triệu tập đến tòa.

Do tính chất của vụ án, HĐXX và Viện KSND tỉnh Đắk Lắk không mang đồng phục của ngành để tạo cảm giác thân thiện, tăng tính giáo dục trong quá trình xét xử.

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 9.4.2025, V.N.P cùng nhóm bạn (có bị cáo L.Đ.H) ngồi uống nước thì Đ.Đ.H (16 tuổi) chạy xe máy ngang qua và nẹt pô. Sau đó, nhóm của P. đuổi theo đe dọa Đ.Đ.H.

Sau đó, V.N.P đã kể lại sự việc cho một số người bạn và thống nhất tìm đánh Đ.Đ.H. Khi cả nhóm tìm tới nhà thì bị Đ.Đ.H mang theo dao, vỏ chai bia đuổi chạy.

Khoảng 19 giờ ngày 10.4.2025, nhóm của V.N.P gồm 11 người mang theo một con dao và nhặt gạch dọc đường, tiếp tục tìm Đ.Đ.H để đánh.

Nhóm của V.N.P tìm đến địa điểm Đ.Đ.H đang dự tiệc sinh nhật tại xã Ea Wer và chửi bới. Vì vậy, Đ.Đ.H nói với nhóm bạn đang dự tiệc sinh nhật lấy gạch ra ném nhóm của V.N.P. Sau đó, hai nhóm đã dùng gạch đá ném qua lại.

Trong lúc hỗn loạn, L.Đ.H đứng phía sau V.N.P khoảng 9 m, đã dùng tay phải ném mạnh nửa viên gạch về hướng nhóm của Đ.Đ.H.

Tuy nhiên, viên gạch không trúng nhóm đối thủ mà bay trúng vào vùng cổ phía sau tai phải của V.N.P khiến P. tử vong sau đó.

Sau vụ việc, L.Đ.H bị truy tố tội giết người. Các thanh thiếu niên khác liên quan có hành vi ném gạch, đá nhưng chưa gây hậu quả, bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Các trường hợp còn lại dưới 14 tuổi hoặc không trực tiếp tham gia đánh nhau nên cơ quan công an không có căn cứ xử lý.

Có lỗi của các bậc phụ huynh...

Tại phiên tòa, bị cáo L.Đ.H liên tục kêu oan và cho rằng không ném gạch trúng nạn nhân. Các luật sư bào chữa cũng đưa ra nhiều ý kiến về vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo H. vô tội, trả tự do tại tòa.

HĐXX xét thấy, bị cáo H. không cố ý tước đoạt mạng sống của P. nhưng hậu quả chết người đã xảy ra. Bị cáo H. phải chịu trách nhiệm về hành vi dùng gạch ném trúng P. gây hậu quả chết người.

Bà T.T.T.D (65 tuổi, bà ngoại của nạn nhân P.) cũng mang di ảnh của cháu trai đến dự tòa, mong muốn HĐXX tuyên án đúng người, đúng tội.

Bà D. cho biết, các cháu còn nhỏ, bồng bột tham gia đánh nhau khiến P. tử vong. Bà không trách các cháu nhỏ, chỉ trách bản thân và gia đình chưa răn dạy, quản lý cháu tốt để xảy ra hậu quả đau lòng.

"Hôm qua là ngày giỗ đầu của P. tính theo âm lịch. Hôm nay xét xử, tôi mong tòa xét xử công tâm, đúng người đúng tội. Bị cáo H. có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cháu tôi cũng là đứa trẻ bất hạnh vì cha mẹ ly hôn, mỗi người sống một ngả. Hoàn cảnh các cháu ai cũng đáng thương", bà D. nghẹn ngào nói.

Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, trong vụ án này có lỗi của các bậc phụ huynh khi không quản lý tốt con cái. Các cháu liên quan đều là học sinh nhưng vì thiếu sự giám sát nên đã xảy ra vụ việc trên.

"Qua vụ án, HĐXX mong các bậc cha mẹ dù có bận việc cũng nên dành thời gian, quan tâm, quản lý tốt hơn con cái của mình. Buổi tối các cháu phải ở nhà học hành, ôn bài vở. Bởi vì các cháu còn nhỏ, tâm sinh lý chưa ổn định, dễ bị dụ dỗ, sa ngã", chủ tọa phiên tòa nhắn nhủ.